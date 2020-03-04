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04.03.2020 14:32
Рубрика: Власть

Путин назвал источник паники по коронавирусу

Текст: Кира Латухина
В России не происходит ничего критического по коронавирусу, паника раздувается из-за рубежа, но граждан нужно качественно информировать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства в своей подмосковной резиденции.

"Ничего, слава Богу, пока у нас критического не происходит​​​. Но люди должны знать о реальной ситуации", - заявил Владимир Путин и поручил наладить информационную работу.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент также предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой рассказать присутствующим "о том, что происходит в мире и вокруг нас, все, что связано с коронавирусом".

Всего в мире заболели 93 тысячи человек, привел цифры глава государства. Китай, Южная Корея, Италия, Иран - коронавирус распространяется. Путин отметил, что, судя по докладам ФСБ, из-за границы идут провокационные вбросы.

"Это, к сожалению, нас сопровождает всегда", - продолжил президент. Цель таких вбросов - посеять панику среди населения, сказал он.

"Противопоставить этому можно только одно - своевременную всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны", - заключил Путин.

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