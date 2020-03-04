Путин назвал источник паники по коронавирусу

"Ничего, слава Богу, пока у нас критического не происходит. Но люди должны знать о реальной ситуации", - заявил Владимир Путин и поручил наладить информационную работу.
Президент также предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой рассказать присутствующим "о том, что происходит в мире и вокруг нас, все, что связано с коронавирусом".
Всего в мире заболели 93 тысячи человек, привел цифры глава государства. Китай, Южная Корея, Италия, Иран - коронавирус распространяется. Путин отметил, что, судя по докладам ФСБ, из-за границы идут провокационные вбросы.
"Это, к сожалению, нас сопровождает всегда", - продолжил президент. Цель таких вбросов - посеять панику среди населения, сказал он.
"Противопоставить этому можно только одно - своевременную всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны", - заключил Путин.