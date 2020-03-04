Путин поручил информировать граждан по ситуации с коронавирусом

"В мире уже 93 тысячи человек заболело, в основном это КНР, но также и Южная Корея, и Италия, и Иран", - добавил он. "Мы с вами договаривались, что создадим соответствующую структуру, комиссию, которая будет этим заниматься, в "штабном" режиме работать по этой теме. Как организована эта работа и какова ситуация у нас, в России, на этот день?" - спросил Владимир Путин.

Более 83 тысяч случаев заболевания - это КНР, и 12 тысяч - в других странах, сообщила Голикова. Умерло свыше трех тысяч человек, выздоровело более 48 тысяч. Коронавирус зарегистрирован в 80 государствах, но ситуация от часа к часу меняется, к сожалению, в неблагоприятную сторону, заявила она. С момента организации в России работы по предотвращению проникновения новой коронавирусной инфекции (31 декабря) в нашей стране было выявлено три случая заболевания.

Два из них - Забайкальский край и Тюменская область в самом начале - граждане Китая, они уже выздоровели. И один случай заболевания - российский гражданин, недавно вернувшийся из Италии. Еще трое были эвакуированы из Японии с круизного лайнера, их лечат в Казани, состояние удовлетворительное.

"В последнее время в социальных сетях появляются фейковые сообщения о достаточно большом количестве заболевших на территории РФ и о том, что официальные власти скрывают эту информацию. Хочу еще раз доложить вам, что это не соответствует действительности", - подчеркнула вице-премьер. Оперативный штаб, правительство, все органы власти, которые курируют ситуацию, регионы ведут строгую работу по профилактике проникновения вируса на территорию нашей страны. "И те данные, которые я сейчас привела, - истинные данные, за которые мы официально отвечаем", - заверила она.

Правительство принимает все меры. До апреля продлены ограничительные меры в отношении Китая. С учетом обострения ситуации в Южной Корее, Иране, приняты дополнительные решения, схожие с теми, что были приняты по КНР. Голикова сообщила, что прекращено движение поезда "Москва - Ницца". Гражданам рекомендовано воздержаться от поездок в Иран, Корею и Италию. МИД проинформировал органы власти и крупные российские организации о нецелесообразности участия в международных мероприятиях, в том числе спортивных, проводимых на территориях государств, неблагоприятных в эпидемическом отношении. "В первую очередь, речь идет об Иране, Южной Корее и Италии", - уточнила Голикова. На всех пунктах пропуска госграницы проходят контрольные мероприятия.

С момента организации в России работы по предотвращению проникновения коронавируса было выявлено три случая заболевания

В научном центре "Вектор" в Новосибирской области трудятся над вакцинами против новой коронавирусной инфекции по 5 направлениям и 13 вариантам. "Мы стараемся как можно быстрее, насколько это возможно, ускорить разработку этих препаратов", - заверила зам­пред правительства.

По поручению президента правительство предпринимает все меры по ликвидации дефицита масок и снижению на них цен, по решению премьер-министра ограничен экспорт средств индивидуальной защиты за территорию России за исключением гуманитарных целей. Депутаты от "Единой России" предложили поправки, которые позволяют правительству ввести 90-дневное ограничение цен на препараты и медицинские изделия, по которым цены не регулируются. Чтобы не было угрозы повышения цен в эпидемический период, пояснила Голикова.

Президент удивился, что могут быть за гуманитарные случаи, чтобы поставлять маски за границу. Вице-премьер пояснила, что их вывозили в Китай. "Но если у нас у самих не хватает..." - заметил Путин. На что получил пояснение, что это будет только по решению высшего политического руководства страны.

Еще глава государства отметил, что провокационные вбросы по коронавирусу идут, в основном, из-за границы - судя по докладам ФСБ. "Это, к сожалению, нас сопровождает всегда, - продолжил он. - Цель таких вбросов понятна - посеять панику среди населения. Противопоставить этому можно только одно - своевременную, всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны". "Ничего, слава Богу, пока у нас критического не происходит. Но люди должны знать о реальной ситуации", - заявил Путин и поручил наладить информационную работу.

Еще одной темой стал осенне-зимний отопительный период. Большая часть отопительного периода в стране завершена, заявил глава минстроя Владимир Якушев. На особом конт­роле по поручению президента была ситуация в регионах, которые в прошлом году оказались в зоне подтопления - и в целом, там все в штатном режиме.

"Мы хотим видеть все инциденты... поэтому совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ мы сейчас разрабатываем информационную платформу", - сообщил Якушев. Задача - следующий отопительный сезон начать уже с этой системой, чтобы четко вести мониторинг в каждом регионе и муниципалитете. "Это поможет более оперативно реагировать, вовремя подключаться... и иметь ясную четкую картинку на всей карте РФ", - сказал министр. Назвал он и объем задолженности за услуги ЖКХ - 1 триллион 300 миллиардов рублей.

По сравнению с прошлым годом отмечен рост числа аварий на объектах ЖКХ почти на 30 процентов, инцидентов - более 50 процентов: но это подсчеты по новой методике. Качество предоставления коммунальных услуг и корректность проведения расчетов - это основные вопросы, с которыми граждане обращаются на "горячие линии", также рассказал Якушев.

Провокационные вбросы по коронавирусу идут, в основном, из-за границы. Противопоставить этому можно только одно - своевременную, всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан

Среднее время отключения потребителей от электроэнергии из-за аварий снизилось до двух часов, и это лучший показатель за последние годы, констатировал замминистра энергетики Юрий Маневич. Во многом это заслуга внедрения интеллектуальных систем управления, основанных на цифровизации.

Также на совещании речь шла о разработке индивидуальных программ развития для некоторых регионов. Их цель - создание экономического потенциала, формирование собственных налоговых источников. Общий объем финансирования таких программ из госказны до 2024 года составит 50 миллиардов рублей, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Софинансирование из региональных бюджетов - всего лишь 1 процент. Ожидается, что доходы населения в этих регионах вырастут за пять лет почти на 30 процентов.

Основная тема встречи - реализация комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - обсуждалась в закрытом режиме. С докладом выступил министр транспорта Евгений Дитрих. "Принято решение о подготовке специальных нормативных изменений, которые позволяют стимулировать и ускорить строительные процессы, убрать излишнюю бюрократизацию, быстрее принимать решения и быстрее приступать к стройке", - сообщил он потом журналистам.