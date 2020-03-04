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04.03.2020 15:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Число вакансий для работы вахтовым методом выросло на 19 процентов

Текст: Алексей Дуэль
Уезжать на работу за много километров от дома становится трендом российского рынка труда. Число вакансий, предусматривающих такой тип занятости, за год выросло на 19 процентов. Такие данные приведены в исследовании сайта Авито в сравнении января 2020 года с январем 2019.
Рабочая неделя для многих вахтови-ков XXI века начинается в скором поезде до Москвы. Фото: РИА Новости Рабочая неделя для многих вахтови-ков XXI века начинается в скором поезде до Москвы. Фото: РИА Новости
Рабочая неделя для многих вахтови-ков XXI века начинается в скором поезде до Москвы. Фото: РИА Новости

Причем работодатели готовы платить своим сотрудникам, приехавшим издалека, вполне серьезные деньги - в среднем по стране 65 тысяч рублей. Сами соискатели вахтовой работы согласны отправиться в путь и за меньшие деньги. В резюме в среднем указан доход в 53,8 тысячи рублей.

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Чаще других профессий, вахтовым методом работают водители, охранники и разнорабочие. Вопреки стереотипам, их труд востребован не столько на Крайнем Севере, сколько во вполне цивилизованных местах. Максимальный спрос на вахтовиков есть в Москве (16 процентов всех вакансий), Петербурге и Уфе (по 2 процента). При этом в столице средний предлагаемый заработок составляет 63,5 тысячи рублей, в городе на Неве - 62,9 тысячи рублей, а в Уфе - 71,3 тысячи рублей. Самое доходное место, куда можно отправиться на заработки - Иркутск (82 тысячи рублей в месяц в среднем), за ним идут Новосибирск (74 тысячи рублей) и Казань (73 тысячи рублей).

Чаще других уезжают на работу вдали от дома, как ни странно, москвичи (14 процентов от всех соискателей вахтовых вакансий), петербуржцы (2 процента) и жители Краснодара (2 процента). При этом 66 процентов соискателей живут в малых городах и поселках в самых разных регионах страны.

Наибольшие заработки для вахтовиков в Иркутске - 82 тысячи рублей в месяц в среднем

- Для работников средней и низкой квалификации такая трудовая миграция - единственный способ обеспечить себя хорошей работой, а семью - стабильным доходом, - объясняет ведущий научный сотрудник Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы Юлия Флоринская. - Тем не менее, даже сравнительно высокие по меркам многих регионов зарплаты не позволяют им обеспечить переезд на новое место, поэтому они отправляются на неделю или две работать туда, где в них есть потребность и за их труд готовы хорошо платить, но потом возвращаются в свои родные города. Более квалифицированные работники, как правило, все же перебираются жить поближе к работе, но и среди них остаются 10-15 процентов, вынужденных мотаться между домом и работой. Таких особенно много среди занятых в банковской сфере и в страховании.

В результате таких переселений в столицу, подсчитали исследователи, население Москвы каждые десять лет увеличивается на миллион человек. Кроме столичного региона, главные центры притяжения - Петербург и Ленинградская область, а также Тюменская область (вместе с Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом). Там на Северах вахтовым работникам предлагают зарплаты в среднем на треть выше, чем в столицах, но не все готовы отправиться так далеко и в такие суровые условия.

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- Москва притягивает к себе работников из самых разных мест вплоть до Урала, дальше уже начинается зона притяжения Тюмени, - отмечает Юлия Флоринская. - Кроме того, есть потоки между малыми городами краев и областей и региональными центрами.

Работодателям зачастую дешевле нанять местных работников, но тут возникают структурные проблемы. Не везде есть достаточное количество местных кадров нужных специальностей и квалификации. Возникает лакуна, и для ее заполнения приходится привлекать людей издалека.

В Минтрансе затруднились оперативно оценить потоки пассажиров, добирающихся до мест вахтовой работы и возвращающихся домой. Но оценкам экспертов, на них может приходиться до половины мест в плацкартных вагонах поездов, идущих между областными городами и столицами. Рабочие люди выбирают самый бюджетный вариант путешествия.

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