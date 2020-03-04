Число вакансий для работы вахтовым методом выросло на 19 процентов

Уезжать на работу за много километров от дома становится трендом российского рынка труда. Число вакансий, предусматривающих такой тип занятости, за год выросло на 19 процентов. Такие данные приведены в исследовании сайта Авито в сравнении января 2020 года с январем 2019.

Причем работодатели готовы платить своим сотрудникам, приехавшим издалека, вполне серьезные деньги - в среднем по стране 65 тысяч рублей. Сами соискатели вахтовой работы согласны отправиться в путь и за меньшие деньги. В резюме в среднем указан доход в 53,8 тысячи рублей.

Чаще других профессий, вахтовым методом работают водители, охранники и разнорабочие. Вопреки стереотипам, их труд востребован не столько на Крайнем Севере, сколько во вполне цивилизованных местах. Максимальный спрос на вахтовиков есть в Москве (16 процентов всех вакансий), Петербурге и Уфе (по 2 процента). При этом в столице средний предлагаемый заработок составляет 63,5 тысячи рублей, в городе на Неве - 62,9 тысячи рублей, а в Уфе - 71,3 тысячи рублей. Самое доходное место, куда можно отправиться на заработки - Иркутск (82 тысячи рублей в месяц в среднем), за ним идут Новосибирск (74 тысячи рублей) и Казань (73 тысячи рублей).

Чаще других уезжают на работу вдали от дома, как ни странно, москвичи (14 процентов от всех соискателей вахтовых вакансий), петербуржцы (2 процента) и жители Краснодара (2 процента). При этом 66 процентов соискателей живут в малых городах и поселках в самых разных регионах страны.

Наибольшие заработки для вахтовиков в Иркутске - 82 тысячи рублей в месяц в среднем

- Для работников средней и низкой квалификации такая трудовая миграция - единственный способ обеспечить себя хорошей работой, а семью - стабильным доходом, - объясняет ведущий научный сотрудник Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы Юлия Флоринская. - Тем не менее, даже сравнительно высокие по меркам многих регионов зарплаты не позволяют им обеспечить переезд на новое место, поэтому они отправляются на неделю или две работать туда, где в них есть потребность и за их труд готовы хорошо платить, но потом возвращаются в свои родные города. Более квалифицированные работники, как правило, все же перебираются жить поближе к работе, но и среди них остаются 10-15 процентов, вынужденных мотаться между домом и работой. Таких особенно много среди занятых в банковской сфере и в страховании.

В результате таких переселений в столицу, подсчитали исследователи, население Москвы каждые десять лет увеличивается на миллион человек. Кроме столичного региона, главные центры притяжения - Петербург и Ленинградская область, а также Тюменская область (вместе с Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом). Там на Северах вахтовым работникам предлагают зарплаты в среднем на треть выше, чем в столицах, но не все готовы отправиться так далеко и в такие суровые условия.

- Москва притягивает к себе работников из самых разных мест вплоть до Урала, дальше уже начинается зона притяжения Тюмени, - отмечает Юлия Флоринская. - Кроме того, есть потоки между малыми городами краев и областей и региональными центрами.

Работодателям зачастую дешевле нанять местных работников, но тут возникают структурные проблемы. Не везде есть достаточное количество местных кадров нужных специальностей и квалификации. Возникает лакуна, и для ее заполнения приходится привлекать людей издалека.

В Минтрансе затруднились оперативно оценить потоки пассажиров, добирающихся до мест вахтовой работы и возвращающихся домой. Но оценкам экспертов, на них может приходиться до половины мест в плацкартных вагонах поездов, идущих между областными городами и столицами. Рабочие люди выбирают самый бюджетный вариант путешествия.