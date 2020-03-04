В Мещанском районном суде столицы началось рассмотрение по существу уголовного дела безработного жителя Воронежа Михаила Квасова, который обвиняется в угрозе насильственных действий судье.

Подсудимый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 296 УК РФ, - в угрозе убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи.

Следствие установило, что в сентябре 2019 года Квасов, обсуждая в социальных сетях один из судебных приговоров, разместил материал, содержащий угрозу убийством в адрес судьи из Москвы. Комментарий был связан с арестами участников несогласованных акций в столице.

Его адвокат утверждает, что конкретно какому-то судье Квасов не угрожал, и высказал свою мысль в общих рассуждениях. По версии следствия, обвиняемый угрожал судье Тверского суда Станиславу Минину. За аналогичные сообщения были задержаны еще 4 человека. В настоящее время под госзащитой остаются в Москве семь судей, в адрес которых поступали угрозы.