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04.03.2020 18:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Украли у глухих

Срок назначили в особом порядке
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8102)
Хамовнический районный суд Москвы 4 марта повторно вынес приговор, назначив три с половиной года колонии Ирине Руденко - фигурантке дела о многомиллионных растратах в обществе глухих.

В прошлом году она была признана виновной в совершении двух эпизодов растраты в организации на общую сумму около 330 миллионов рублей, и ей было назначено три года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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По данным следствия, преступления были совершены в период с 2011 года по 2014 год под руководством бывшего президента Всероссийской организации глухих Валерия Рухледева. Гособвинение сочло чрезмерно мягким наказание для Руденко и обжаловало его в Мосгорсуде, где приговор отменили и направили дело на новое рассмотрение.

Обвиняемая раскаялась в содеянном и дала признательные показания. Она заключила досудебное соглашение со следствием и была осуждена повторно в особом порядке.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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