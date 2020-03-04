Хамовнический районный суд Москвы 4 марта повторно вынес приговор, назначив три с половиной года колонии Ирине Руденко - фигурантке дела о многомиллионных растратах в обществе глухих.

В прошлом году она была признана виновной в совершении двух эпизодов растраты в организации на общую сумму около 330 миллионов рублей, и ей было назначено три года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

По данным следствия, преступления были совершены в период с 2011 года по 2014 год под руководством бывшего президента Всероссийской организации глухих Валерия Рухледева. Гособвинение сочло чрезмерно мягким наказание для Руденко и обжаловало его в Мосгорсуде, где приговор отменили и направили дело на новое рассмотрение.

Обвиняемая раскаялась в содеянном и дала признательные показания. Она заключила досудебное соглашение со следствием и была осуждена повторно в особом порядке.