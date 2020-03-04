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04.03.2020 21:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Калужский министр здравоохранения госпитализирован после ДТП

Текст: Елена Шулепова (Калуга)
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области

В Калужской области попал в аварию министр здравоохранения региона Константин Баранов. С травмами он госпитализирован в Кировскую ЦРБ, сообщила "РГ" официальный представитель минздрава Вероника Исаева.

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ДТП произошло около 14 часов. В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что авария случилась на 109 километре автодороги Брянск-Людиново-Киров. Автомобиль KIA Sorento съехал в кювет. На месте работали пожарно-спасательные подразделения, патруль ГИБДД. Всего для ликвидации аварии привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.

В пресс-службе регионального УМВД корреспонденту "РГ" уточнили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением. Машина съехала в кювет по ходу движения и врезалась в дерево. Водитель получил незначительные ушибы и от госпитализации отказался, пассажир с различными травмами был доставлен в районную больницу.

Константин Баранов ехал в Киров. Известно также, что до этого он был на совещании, которое несколько затянулось. В минздраве подчеркивают, что министр ехал на служебной машине.

Как сообщила Вероника Исаева со ссылкой на главврача ЦРБ, в настоящее время состояние Константина Баранова стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область

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