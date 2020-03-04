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04.03.2020 16:46
Проект: В регионах

Липецких школьников обеспечат бесплатным питанием

Глава Липецкой области Игорь Артамонов посетил школу №55 областного центра и оценил организацию там школьного питания. В этом учреждении обеды для детей готовят самостоятельно. Губернатор попробовал школьную еду сам и спросил у учеников, нравятся ли им приготовленные поварами блюда. Дети сказали, что обедами довольны. Игорь Артамонов, в свою очередь, рассказал о том, как будет организовано питание школьников в дальнейшем.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Он напомнил, что по поручению президента РФ с 1 сентября 2020 года во всех школах должно быть обеспечено бесплатное горячее питание учащихся начальных классов. И, по словам Артамонова, Липецкая область готова обеспечить горячими обедами учеников начальной школы уже в сентябре. Пока же специальная комиссия проверяет школьные пищеблоки, столовые, формируется план дополнительных мероприятий по модернизации питания. Бесплатно его будут получать около 52 тысяч школьников начальных классов. Для этого потребуется около 500 тысяч рублей в год.

Фото: Администрация Липецкой области
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- Мы очень внимательно изучаем, как организовано школьное питание, - отмечает Игорь Артамонов. - Собираем информацию, детально анализируем типы организации питания. Одни школы готовят сами, другие только разогревают еду, которую им привозят. Важен контроль качества. Будем изучать стоимость, хотим, чтобы качественные продукты для детей закупались у местных производителей, - подчеркнул глава региона.

Впрочем, горячими обедами уже сейчас обеспечены все липецкие школьники: 42,4 процента обедают в школе один раз, 57,6 процента - два раза. Те дети, которые обучаются на дому, получают денежные выплаты на питание. В 2020 году из областного бюджета на эти цели выделено 471,6 миллиона рублей.

Параллельно в регионе стартовал проект по единому электронному управлению системой питания учеников. Пока он запущен в тестовом режиме в школах Ельца и Липецка. Электронная система позволяет онлайн выбрать меню школьного обеда и оплатить питание школьника. Игорь Артамонов уверен, что активность родителей - как при выборе блюд для школьного обеда, так и в рамках контроля за качеством их приготовления - позволит улучшить всю систему питания учеников.

Справка:

В Липецкой области 271 школа, в том числе шесть негосударственных. Занятия посещают свыше 121 тысячи детей, почти 52 тысяч - ученики начальных классов. Кроме того, в регионе работают десять государственных школ-интернатов, в которых обучаются более 1,5 тысячи детей, в том числе свыше 560 детей - в начальном звене.

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