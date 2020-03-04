Минюст будет проводить внеплановые проверки СИЗО

Министр юстиции России Константин Чуйченко и директор ФСИН России Александр Калашников внепланово проверили СИЗО № 6 в Москве.

Как рассказали в минюсте, руководители ведомств проинспектировали основные объекты учреждения, где содержатся преимущественно женщины, пообщались с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. В перспективе подобные проверки планируется сделать регулярными, более того, намечено активно привлекать к этой работе правозащитников.

"Мы должны реагировать на сообщения правозащитных организаций, общественных деятелей, уполномоченных по правам человека о нарушениях норм содержания, доступности оказания медпомощи и вместе с ФСИН оперативно решать эти проблемы, - отметил Константин Чуйченко. - Необходимо ввести практику регулярных неплановых посещений СИЗО вместе с правозащитниками".

Как рассказывают в минюсте, руководители ведомств побывали на сборном отделении, в медицинской части, отряде хозяйственного обеспечения, посетили помещение, где в режиме видеоконференцсвязи подозреваемые и обвиняемые могут принять участие в заседаниях суда. Особое внимание было уделено условиям содержания несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, а также женщин, которые находятся в СИЗО с маленькими детьми. Как отметил Константин Чуйченко, бытовые условия в СИЗО-6, как и во многих других, соответствуют нормам, установленным международным и российским законодательством. Однако, он подчеркнул, что следственные изоляторы сильно отличаются друг от друга. Кстати, по данным Федеральной службы исполнения наказаний России на 1 февраля, в 305 следственных изоляторах содержалось 96 тысяч 727 человек. Число арестованных в последние годы сокращается. Но в столице проблема перелимита в СИЗО до недавних пор была достаточно острой. Сейчас ситуация меняется.

"На 1 января 2020 года в следственных изоляторах при лимите наполнения в 8657 мест фактически содержалось 9244 человека, общее переполнение составляет 6 процентов, что на 4,4 процента ниже по отношению к прошлому году, - рассказал недавно начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве Сергей Мороз. - В прошлом году содержалось 9625 человек, перелимит составлял 10,5 процента. Таким образом, численность арестованных удалось снизить почти на 400 человек".

Всего в Москве действует 10 следственных изоляторов, включая изоляторы центрального подчинения "Лефортово" и "Матросская Тишина".