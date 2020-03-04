Москвичи выбрали фитнес-зарядки для занятий в парках

На портале опросов "Активный гражданин" завершилось голосование по теме спортивных мероприятий, которые нужно организовать предстоящим летом в парках и скверах.

По данным портала, всего в голосовании приняли участие 181,9 тыс. человек. Наиболее активными стали жители северо-востока и юга города.

Самым популярным ответом стали фитнес-зарядки. Их выбрали 58,61 процента участников голосования. Этот вид тренировок не требует специальной подготовки, тренажеров и аксессуаров. Наибольшее количество голосов этот вариант набрал в Зеленограде, где за него проголосовали 63,7 процента респондентов, на севере города - 60,12 процента и на 0,01 процента меньше - в центре города. Вторым по популярности ответом были мастер-классы по воркауту - их выбрали 13,77 процента участников голосования. Это тренировки с использованием специального оборудования под руководством профессиональных тренеров. За этот вид спорта проголосовали жители северо-запада и запала города.

Ни один из предложенных вариантов не понравился 6,11 процента участников голосования, еще 12 процентов затруднились ответить, и почти 9 процентов респондентов ответили, что выбирать должны специалисты.