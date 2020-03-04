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04.03.2020 09:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На сайте мэра Москвы открылся раздел с оперативными данными о коронавирусе

Текст: Ирина Огилько

На портале мэра столицы вчера открылся специальный раздел, где собрана вся официальная и оперативная информация про коронавирус.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
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В разделе доступно объясняется, что такое коронавирус. Какие симптомы появляются при заболевании. Представлен набор карточек с полезными советами. Здесь же представлена официальная статистика по количеству заболевших на территории города. Помимо этого, новый раздел содержит рекомендации для туристов, выезжающих в Китай и другие государства, где ранее фиксировались случаи заражения коронавирусом.

Напомним, что ранее столичные власти заявили об одном случае заражения коронавирусом москвича. Привез заболевание молодой человек из Италии. Он госпитализирован, болезнь протекает в легкой форме. Вместе с ним были госпитализированы контактировавшие с ним пассажиры самолета и родственники, однако ни у кого из них вирус не выявлен.

Вирус уже проник в 68 стран. Большинство заболевших - жители Китая. По данным ВОЗ, в КНР количество инфицированных перевалило за 80 тысяч. Среди них было зафиксировано более 2,9 тысячи летальных исходов, полностью поправились свыше 44 тысяч пациентов.

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