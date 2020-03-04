Новости

В Беларуси подтверждено шесть случаев коронавируса 13:46
В Прикамье участковый случайно нашел тело убитой женщины 13:42
В России начались продажи Mitsubishi Eclipse Cross для поклонников черного 13:40
Радиологи впервые назвали признаки болезни вейперов 13:35
В России могут появиться арбитражи для спортсменов 13:34
Крымские ученые изобрели низкокалорийный мармелад 13:28
Назван исполнитель главной роли в сериале "Властелин колец" 13:24
В Москве запустили сервис оплаты электроэнергии через соцсети 13:18
Мэр волгоградской Михайловки стал фигурантом уголовного дела 13:17
Парком развлечений "Остров мечты" довольны 90% посетителей 13:13
В Новосибирске пропал 88-летний доктор наук 13:01
Видео: обочечник поспешил встроиться в ряд и попал в аварию 13:00
В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам 12:59
Арест экс-главы Госстройнадзора Кузбасса продлен на полгода 12:54
Песков рассказал о защите Путина от коронавируса 12:47
В Поморье из-за теплой зимы возникла угроза мощного паводка 12:45
Экс-министр Михаил Абызов женится в СИЗО "Лефортово" 12:42
На Ставрополье голодные волки вышли к людям 12:42
В Самаре возбудили уголовное дело на чиновников после обрушения дома 12:40
Количество касс в парке "Остров мечты" увеличат втрое 12:37
На 98-м году жизни скончался адмирал флота Алексей Сорокин 12:36
В МИД напомнили о праве России на испытание гиперзвуковых ракет 12:30
Франко Неро снимется в новом российском проекте "Арктика" 12:27
За убийство челябинского предпринимателя осуждены его сын и супруга 12:24
В Тульской области крысы напали на детей 12:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
04.03.2020 13:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Парком развлечений "Остров мечты" довольны 90% посетителей

Текст: Дмитрий Туманский

Большинство посетителей довольно парком развлечений "Остров мечты" - их доля составляет 90%. При этом только в первые два дня работы парк посетили более 150 тысяч человек, сообщил председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Количество касс в парке "Остров мечты" увеличат втрое

"За первые два дня работы парк посетили около 150 тысяч человек, а в день открытия - 87 тысяч, - рассказал агентству "Москва" Муцоев. - В целом я рад, 90% людей нравится. Конечно, были недочеты, но я считаю, что это нормально. Парк мы построили в кратчайшие сроки, за три года. Но есть человеческий фактор, который нельзя продумать заранее, прописать в модели или спроектировать. Это можно учесть только после того, как начнешь управлять проектом".

Напомним, "Остров мечты" открылся 29 февраля в Нагатинской пойме - это крупнейший в Европе крытый парк развлечений. В одной его части сосредоточена торгово-прогулочная зона, а во второй непосредственно парк аттракционов.

Общество Ежедневник Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Автомобили в России будут предупреждать о нарушениях ПДД
В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Названа наименее подверженная заражению COVID-19 категория людей
В МИД напомнили о праве России на испытание гиперзвуковых ракет
Байден одержал победу на праймериз в восьми штатах, Сандерс в трех
Коронавирус. Хроника распространения
Пять самых важных вопросов о мужском здоровье