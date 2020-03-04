Парком развлечений "Остров мечты" довольны 90% посетителей

Большинство посетителей довольно парком развлечений "Остров мечты" - их доля составляет 90%. При этом только в первые два дня работы парк посетили более 150 тысяч человек, сообщил председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.

"За первые два дня работы парк посетили около 150 тысяч человек, а в день открытия - 87 тысяч, - рассказал агентству "Москва" Муцоев. - В целом я рад, 90% людей нравится. Конечно, были недочеты, но я считаю, что это нормально. Парк мы построили в кратчайшие сроки, за три года. Но есть человеческий фактор, который нельзя продумать заранее, прописать в модели или спроектировать. Это можно учесть только после того, как начнешь управлять проектом".

Напомним, "Остров мечты" открылся 29 февраля в Нагатинской пойме - это крупнейший в Европе крытый парк развлечений. В одной его части сосредоточена торгово-прогулочная зона, а во второй непосредственно парк аттракционов.