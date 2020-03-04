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04.03.2020 19:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Курском мужчина обустроил свой участок, разобрав дом соседа

Текст: Елена Шулепова (Курск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Житель Курской области разобрал дом соседа, чтобы построить подсобки на своем участке. Полицией начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

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Нестандартная кража стройматериалов произошла в Солнцевском районе. Хозяин дома, вернувшись из командировки, обнаружил свое жилище в полуразобранном состоянии. Он обратился в полицию, чтобы выяснить, что же произошло с его домом.

Полицейские установили, что к краже строительных материалов причастен мужчина, проживающий на соседней улице. Зная, что хозяина нет дома, тот по ночам вытаскивал комплектующие из его строения. Все похищенное сразу использовал для возведения надворных построек. И так продолжалось в течение двух месяцев.

В полиции подчеркивают, что разбирать здания рядом со своим домом предприимчивый строитель опасался, поэтому выбрал строение, находящееся  через несколько улиц.

Полицейские нашли следы злоумышленника, подтверждающие его причастность к разборке соседского дома. Нашлись свидетели, заметившие, что тот возится на чужом участке. Правда, этот человек всегда объяснял свое присутствие тем, что якобы помогает хозяину дома, пока того нет.

По результатам проверки будет приниматься процессуальное решение.

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