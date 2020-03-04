Под Воронежем приведут в порядок очистные сооружения

Неисправность оборудования для фильтрации бытовых стоков выявили в Новой Усмани - крупнейшем селе России. Зловонная жидкость течет по оврагу и отравляет не только природу, но и повседневную жизнь обитателей частного сектора. Местные власти долгое время не признавали проблему.

Очистные сооружения в селе, где проживает более 35 тысяч человек, были введены в эксплуатацию в 2014-м - почти шесть лет назад. И почти сразу к их работе возникли вопросы. Система устроена так, что после механического, химического и биологического обезвреживаний стоки сбрасываются прямо на почву - в овраг длиной около трех километров. Он тянется вблизи крупных микрорайонов "Пчелка" и "Радуга", где расположено более полутора тысяч частных домовладений, и доходит до трассы регионального значения (в сторону села Бабяково). Согласно проекту, из трубы в эту ложбину должна течь обычная вода, соответствующая требованиям рыбохозяйственных прудов. На деле - образовалось зловонное болото.

- Жители домов в "Пчелке" и "Радуге" страдают от стойкого запаха нечистот. Летом он усиливается настолько, что люди вынуждены держать окна наглухо закрытыми, - рассказал член регионального штаба ОНФ Игорь Яковлев. - Селяне неоднократно присылали нам видео- и фотоматериалы, на которых видно, как в овраг поступает жидкость почти черного цвета. Находиться рядом можно только в респираторах. Плохо очищенные стоки отравляют почву и грунтовые воды.

Новоусманцы апеллировали к районной администрации, но там, ссылаясь на результаты лабораторного контроля, отвечали, что все в пределах нормы.

В овраг поступает жидкость почти черного цвета. Находиться рядом можно только в респираторах

Активистам, правда, обещали еще раз проверить и отрегулировать работу оборудования. Однако ситуация не изменилась.

- Тогда мы обратились в специализированную организацию и попросили проверить стоки. Ведь в проекте сооружений прописаны расчетные концентрации остаточных загрязнений в очищенной воде. Исследование проводилось дважды - в сентябре и ноябре 2019 года. По четырем из шести ключевых показателей результаты зашкаливали. Так, в ноябрьских пробах содержание фосфат-иона оказалось выше проектного почти в 50 раз, аммоний-иона - в 167. Биохимическое потребление кислорода, которое показывает концентрацию органики, было превышено почти в 40 раз. Эти данные мы передали в региональный департамент природных ресурсов, Роспотребнадзор, природоохранную прокуратуру и администрацию района, чтобы доказать чиновникам, что новые очистные работают вхолостую, - продолжил Яковлев.

Экологи из областного департамента по итогам проверки подтвердили, что оборудование действительно сбоит, а качество очистки стоков не соответствует технологическому регламенту. Виновных привлекли к административной ответственности. От обслуживающей организации потребовали до 20 апреля 2020 года довести концентрацию загрязняющих веществ до нормативных показателей.

По истечении этого срока специалисты департамента природных ресурсов проведут повторную проверку.

Справка "РГ"

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, Новая Усмань оказалась самым крупным селом не только Воронежской области, но и всей России.