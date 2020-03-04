Скалодромы на чемпионате Европы в Москве позволят установить рекорды

Комплекс скалодромов чемпионата Европы по скалолазанию, который состоится 20-27 марта в Москве, пройдет сертификацию за несколько дней до начала турнира и будет соответствовать всем международным требованиям. Это позволит считать официальными мировые рекорды, которые могут быть установлены на ЧЕ.

"Сертификацию скалодрома будет проводить технический делегат Международной федерации спортивного скалолазания вскоре после завершения строительства. У IFSC (Международной федерации спортивного скалолазания) есть особые требования к геометрическим характеристикам, которые предъявляются к сертифицированной эталонной стене. Угол наклона, расположение отверстий для крепления зацепок, требования по отсутствию щелей и выступов между панелями… Мелочей много. Есть даже требования к величине фракции песка, который является основным покрытием стены. Для всех измерений разработаны специальные инструменты. Также проверяются система хронометража и автостраховки, они должны быть выпущены сертифицированными производителями", - сообщил директор по спорту Федерации скалолазания России, международный судья Евгений Левин.

Мировые рекорды могут быть обновлены, прежде всего, в дисциплине скорость. В этом виде соревнований спортсмены лезут по стандартизированной 15-метровой трассе, расположение зацепок на которой всегда одинаково. Высшее достижение в скорости у мужчин сейчас принадлежит иранскому скалолазу Резе Алипуршеназандифару, который преодолел трассу за 5,48 секунды, а у женщин - Ариэс Сусанти Рахайю из Индонезии (6,99 секунды). Осенью прошлого года из-за несертифицированного скалодрома не был засчитан результат индонезийца Веддрика Леонардо (5,40 секунды). В Москве такого не произойдет.

На чемпионате Европы по скалолазанию будут разыграны две последние олимпийские лицензии для спортсменов из Старого Света в дисциплине многоборье. Вход на квалификационные раунды и полуфиналы свободный.