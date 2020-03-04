Новости

В Новороссийске женщина умерла в маршрутке от сердечного приступа 18:23
Офисная недвижимость стала самым популярным сегментом для инвестиций 18:22
Россия вошла в топ-5 мирового рейтинга по числу миллиардеров 18:07
В пяти городах Крыма введут дифференцированные тарифы на воду 18:07
Aiways U6ion: новый кроссовер от топ-менеджеров Volvo и дизайнера Ferrari 18:05
Сбербанк составил модель распространения коронавируса в России 18:04
Мулан осталась без возлюбленного из-за движения #MeToo 17:41
"Яндекс.Маркет" назвал самые популярные смартфоны в начале 2020 года 17:40
Водитель оказался заблокирован в машине при ДТП под Красногорском 17:36
Асад заявил об общих интересах Сирии и Турции 17:35
Воспитатель детсада, где дети отравились крысиным ядом, уволена 17:33
В Ставрополе 3 тысячи человек эвакуировали из "заминированного" вуза 17:33
В Болгарии призывной возраст повысят до 40 лет 17:32
Видео: Новак и генсек ОПЕК поздоровались ногами из-за коронавируса 17:29
Украинскую певицу затравили в Сети за пост о Little Big 17:26
Скалодромы на чемпионате Европы в Москве позволят установить рекорды 17:19
В Чечне две женщины пойдут под суд за попытку купить ребенка 17:15
Новые автомобили в Европе выбрасывают все больше СО2 17:03
В Ижевске иностранца осудили за взятку сотруднику ФСБ 17:02
Берлинский кинофестиваль прошел под флагом российского и белорусского кино 16:59
ОНФ представил сайт для видео в поддержку поправок в Конституцию 16:56
В Петрозаводске грабителя ночного бара нашла овчарка Вальда 16:48
В МИД России озабочены обострением разногласий в Боснии и Герцеговине 16:45
В Москве задержана банда, грабившая пенсионеров 16:44
Греф назвал профессии будущего 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
04.03.2020 17:19
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Скалодромы на чемпионате Европы в Москве позволят установить рекорды

Текст: Екатерина Бодякина

Комплекс скалодромов чемпионата Европы по скалолазанию, который состоится 20-27 марта в Москве, пройдет сертификацию за несколько дней до начала турнира и будет соответствовать всем международным требованиям. Это позволит считать официальными мировые рекорды, которые могут быть установлены на ЧЕ.

Фотограф забрался на скалодром для съемки афиши ЧЕ по скалолазанию

"Сертификацию скалодрома будет проводить технический делегат Международной федерации спортивного скалолазания вскоре после завершения строительства. У IFSC (Международной федерации спортивного скалолазания) есть особые требования к геометрическим характеристикам, которые предъявляются к сертифицированной эталонной стене. Угол наклона, расположение отверстий для крепления зацепок, требования по отсутствию щелей и выступов между панелями… Мелочей много. Есть даже требования к величине фракции песка, который является основным покрытием стены. Для всех измерений разработаны специальные инструменты. Также проверяются система хронометража и автостраховки, они должны быть выпущены сертифицированными производителями", - сообщил директор по спорту Федерации скалолазания России, международный судья Евгений Левин.

Скалодром для чемпионата Европы в Москве построят за пять дней

Мировые рекорды могут быть обновлены, прежде всего, в дисциплине скорость. В этом виде соревнований спортсмены лезут по стандартизированной 15-метровой трассе, расположение зацепок на которой всегда одинаково. Высшее достижение в скорости у мужчин сейчас принадлежит иранскому скалолазу Резе Алипуршеназандифару, который преодолел трассу за 5,48 секунды, а у женщин - Ариэс Сусанти Рахайю из Индонезии (6,99 секунды). Осенью прошлого года из-за несертифицированного скалодрома не был засчитан результат индонезийца Веддрика Леонардо (5,40 секунды). В Москве такого не произойдет.

На чемпионате Европы по скалолазанию будут разыграны две последние олимпийские лицензии для спортсменов из Старого Света в дисциплине многоборье. Вход на квалификационные раунды и полуфиналы свободный.

Спорт Виды спорта Экстремальный спорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков назвал безосновательными опасения по поправке о государствообразующем народе
Госдума одобрила поправки в бюджет в связи с Посланием президента
В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана
Роскомнадзор ограничит доступ к фейковым сообщениям о коронавирусе
Автомобили в России будут предупреждать о нарушениях ПДД
Фигурное катание
Фигурное катание
Медведева: Не стала бы менять прошлое, хотя совершила много ошибок
Возвращение
Возвращение
Кокорин забил первый мяч в официальном матче после выхода из тюрьмы