Победительницей прошедшего в Ярославле всероссийского конкурса "Чайка", посвященного первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой, стала представительница Липецкой области Татьяна Шипилова.

На показе самопрезентаций девушки устроили настоящее шоу: тут были даже Алиса и Шляпочник из Страны чудес. Фото: Ирина Штольба

Зал ярославского КЗЦ "Миллениум" вечером 26 февраля то замирал, то взрывался аплодисментами - на сцене разыгрывались настоящие мини-спектакли, авторами которых были десять очаровательных девушек. Конкурсантки из Санкт-Петербурга, Ростовской, Тульской, Липецкой, Архангельской, Рязанской, Ярославской областей, а также Ненецкого автономного округа, Республики Башкортостан и Алтайского края, прошедшие отборочный тур и вышедшие в финал, почти неделю соревновались в Ярославле в ловкости, красноречии, решали интеллектуальные и творческие задачи. И в итоге, на показе самопрезентаций, устроили настоящее шоу: тут были и Пеппи Длинныйчулок, и Алиса (вернее, Кристина) в Стране чудес, и ученый-химик в своей лаборатории, и рисующий песком художник, и хаотично разбежавшиеся по сцене "мысли творческого человека" - все без исключения девушки блистали незаурядным умом и многочисленными дарованиями.

Однако самые громкие аплодисменты в этом году заслужила представительница Липецкой области Татьяна Шипилова - режиссер крупнейших событий в своем регионе, неоднократный победитель конкурса профмастерства среди липецких работников культуры и обладатель титула "Липчанка года". Это она с юмором представила на сцене, как ведут себя то непослушные, то собранные и упорядоченные "мысли творческого человека", и призналась, что уверена: чего бы ни достиг человек в своей жизни, никогда не стоит останавливаться - обязательно нужно идти дальше. Очаровавшая и зрителей, и жюри липецкая Татьяна стала Чайкой-2020, а также лидировала в интеллектуальном и творческом конкурсах.

Второе место жюри присудило ярославне Дарье Соколовой - практикующему психологу и автору песен, а третье разделили Алена Казанцева из Республики Алтай и Александра Аверина из Рязанской области. Диплом победителя в номинации "Спорт" заслужила Ирина Новоселова из Ненецкого автономного округа.

"Чего бы ни достиг человек в своей жизни, никогда не стоит останавливаться"

Впрочем, по мнению председателя общественной палаты Ярославской области Сергея Березкина, победительницами конкурса смело можно считать каждую из девушек - потому что благодаря этому состязанию они все стали на ступеньку ближе к женщине-легенде с космическим позывным "Чайка"...

Сама же первая женщина-космонавт Валентина Терешкова в своем обращении, направленном участницам конкурса, подчеркнула, что своим примером эти девушки доказывают: хорошее образование, активная гражданская позиция, эрудиция, трудолюбие и упорство помогают воплощать самые дерзкие надежды и самые заветные мечты.

Справка "РГ"

Первый конкурс "Чайка" состоялся в Ярославле в 2013 году - в рамках празднования 50-летия полета в космос Валентины Терешковой, уроженки Ярославской области. В 2014 году конкурс получил статус всероссийского. В нем принимают участие девушки, проявившие себя в различных сферах жизни своего региона: культурной, научной, спортивной, общественной, трудовой и других.