В Липецкой области поддержат социально-ориентированные проекты

В Липецкой области объявлен конкурс на получение субсидий из региональной казны для социально ориентированных некоммерческих организаций. Их проекты должны быть направлены на "развитие детского и молодежного общественного движения, поддержку детских, молодежных общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и молодежью". Заявки на участие принимаются в управлении информационной политики Липецкой области до 20 марта включительно.

Господдержку подобных инициатив глава региона Игорь Артамонов называет приоритетом. В региональной казне на эти цели предусмотрено 3,185 миллиона рублей. Срок реализации проектов - с мая по декабрь нынешнего года. Субсидии предоставляются организациям на реализацию проектов в соответствии с приоритетными направлениями. В их число входят вовлечение детей и молодежи в занятия творческой деятельностью, спортом, приобщение к здоровому образу жизни, популяризация культуры безопасности в молодежной среде, формирование российской идентичности и единства российской нации среди детей и молодежи, выявление и поддержка обладающей лидерскими качествами, инициативной и талантливой молодежи.

Принять участие в конкурсе могут социально ориентированные некоммерческие организации, являющиеся юридическими лицами. Важными критериями при отборе лучших инициатив станут опыт проведения подобных проектов, их реалистичность и обоснованность, наличие профессиональной команды для реализации мероприятий в рамках проектов.

- Субсидии на реализацию проектов являются важным механизмом государственной поддержки социально ориентированных НКО и инициатив общественности, - подчеркивает Игорь Артамонов.

Он напомнил, что в минувшем году такую поддержку получили семь молодежных инициатив: "Мы, молодое поколение, за безопасность дорожного движения", "Туризм - как средство формирования здорового образа жизни!", "Слет студенческих отрядов Липецкой области", "Слет спортивных волонтеров", "Регион возможностей", Межрегиональный молодежный фестиваль исторической реконструкции "Русборг-2019", региональный молодежный фестиваль творчества и спорта "Студенческое лето - 2019". Артамонов отметил, что реализованные НКО социальные проекты охватили свыше 32 тысяч человек.