В Москве началась подготовка к открытию фонтанного комплекса "Годы войны"

Специалисты комплекса городского хозяйства начали подготовку к весенне-летнему периоду фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе. Об этом "РГ"сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

- Специалисты ГБУ "Гормост" проверят насосное оборудование, проведут монтаж щитов управления подсветки и систем безопасности коллектора, а также планово-предупредительный ремонт всех коммуникаций, - пояснили в комплексе городского хозяйства.

Напомним, что фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе в Парке Победы расположен на одноименной аллее и тянется от Кутузовского проспекта в сторону здания Музея Великой Отечественной войны. Это пять одинаковых прямоугольных чаш темно-красного гранита, в каждой из которых бьет 45 высоких вертикальных водяных струй. Их общее количество - 225, именно столько недель длилась война. Вечером фонтан украшает алая подсветка из 900 светильников, которая напоминает о подвиге советских солдат, отдавших жизни на полях сражений. Фонтан открыли в 1995 году во время празднования 50-летия окончания Великой Отечественной войны