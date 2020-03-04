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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Джунгли зовут

В Москве открылся крупнейший в Европе крытый парк развлечений
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 47(8101)
В Москве стало на одну точку притяжения горожан и туристов больше - в Нагатинской пойме открылся крупнейший в Европе крытый парк развлечений "Остров мечты". Под одной крышей там уместились известные улицы мира от Барселоны до Беверли-Хиллз, а также уникальные тематические аттракционы - здесь можно подружиться со Смурфиками, прокатиться на "Молоте судьбы", оказаться в настоящих джунглях или сделать эффектное фото с огромными динозаврами.

Европа в миниатюре

За первые два дня работы парк посетили более 150 тысяч человек - на подъезде к нему даже образовались пробки, и москвичам рекомендовали добираться общественным транспортом. Сделать это несложно - в семи минутах ходьбы от "Острова" расположена станция метро "Технопарк", от которой через перегруженный проспект Андропова протянулся первый в столице надземный пешеходный переход с траволаторами. Так что в каком-то смысле аттракционы начинаются еще до входа в парк.

Сам вход, кстати, оформлен в стиле сказочного замка - башенки с высокими шпилями формируют главный фасад протяженностью несколько сот метров. Прямо за ними начинается городской променад. Это торгово-прогулочная часть парка, вход на которую свободный - здесь разместились фирменные магазины и многочисленные кафе и рестораны. По сути, это современный торговый центр, но со своими изюминками - местные улицы стилизованы под променады известных городов. Вот римский Колизей, а вот точная, пусть и уменьшенная, копия каталонской архитектуры - в глаза бросается "Дом с костями" Антонио Гауди.

Фото: Теро Такало-Эскола
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Накрыты эти улицы стеклянной крышей, так что тепло и сухо здесь будет круглый год, при этом освещение вполне естественное. Сходятся улицы на площади Москва, над которой на высоте 35 метров висит самый большой в стране стеклянный купол - он в два с половиной раза больше купола Нормана Фостера над рейхстагом в Берлине. С площади можно попасть в концертный зал на 4,5 тысячи мест и 17-зальный кинотеатр, но они еще не готовы, хотя открытие обещают совсем скоро.

За променадом начинается сам крытый парк развлечений с платным входом - пространство с более чем 20 аттракционами, способными впечатлить как детей разных возрастов, так и взрослых. Самых маленьких уже на входе привлекают Cмурфики - малышня бежит фотографироваться к любимым мультперсонажам, а следом идет исследовать дом принцессы и кататься на каруселях. Но это только начало - дальше начинается зона "Маугли в стране динозавров", где жившие миллионы лет назад монстры выглядят как живые. Есть и аттракционы серьезнее. Например, к "Молоту судьбы" все выходные стояла длинная очередь - эти качели высотой с пятиэтажный дом раскачиваются из стороны в сторону на 240 градусов, попутно опуская сидящих в них людей вниз головой. Прилив адреналина обеспечен всем - сдержать эмоции на этой карусели не получается даже у взрослых мужчин.

А зайдя в "Храм Огня", можно испытать едва ли не все силы стихии - вас будет подбрасывать и резко отпускать вниз, закручивать и бросать то в огонь, то в воду... В общем, испытание тоже для отважных.

Разумеется, за все это нужно платить и цены могут остудить азарт гостей. Билет на ребенка в возрасте до 9 лет включительно в будни обойдется в 1900 рублей, а тем, кто старше 10 лет, придется заплатить уже 2200. И это не избавит от очередей, а в них иной раз можно провести полчаса-час только у одного аттракциона. Решить эту проблему помогают билеты Fast Pass, но они существенно дороже. Так что наш совет - идти в парк лучше в будни, получится сэкономить на билетах и не потерять драгоценное время в очередях.

Иначе есть шанс попасть в людской затор уже на подходе к гардеробу - в первые дни работы парка на это жаловались многие посетители.

На крыльях ветра

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Открывшийся парк развлечений - лишь первая часть проекта преображения Нагатинской поймы. Вторая очередь предусматривает строительство отдельного концертного зала, гостиничного комплекса, детской яхтенной школы и прогулочной набережной.

В променаде и тематическом парке тоже еще не все готово. Помимо концертного зала и кинотеатра в торгово-прогулочной части будут открывать новые магазины и кафе. А в зоне развлечений в течение одного-двух месяцев запустят новые аттракционы: "Библиотека Снежной королевы", "Полёт в тоннеле", "На крыльях ветра" и "Отель Трансильвания". Катание на них будет сопровождаться визуальными эффектами, которые разработали известные мировые компании. Ранее они работали над популярными фильмами и сериалами, включая "Парк Юрского периода" и "Игру престолов".

Кстати

Планируйте визит

Все подробности о работе парка лучше искать на сайте dreamisland.ru. Там же можно купить билеты и проверить, не имеете ли вы права на льготы. Правда, покупать льготные билеты придется в кассе на месте, предъявив подтверждающие документы. Еще один способ избежать очередей, помимо визита в будни, приходить к самому открытию - в рабочие дни тематический парк открывается в полдень, а в выходные в 10.00.

Динозавры в "Острове мечты" почти как живые - они двигаются и довольно угрожающе рычат. Некоторых из них даже водят на поводке по залу. Компанию им составляют птеродактили, обезьяны-бандерлоги и другие обитатели сказочных миров.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Александр Мелешенко
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