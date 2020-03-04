В Москве задержана банда, грабившая пенсионеров

На Ленинградском вокзале Москвы задержана банда, грабившая столичных пенсионеров.

Первоначально в полицию обратилась 63-летняя москвичка. Ее в магазине отвлек разговором какой-то мужчина. В это время проходившая рядом сообщница бандита выкрала кошелек с банковской картой. Пенсионерка обнаружила пропажу пластика, когда подошла к кассе. На ее телефон стали приходить сообщения о покупках, и она обратилась в полицию.

Подозреваемых задержали в зале ожидания Ленинградского вокзала, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Оба оказались мигрантами из ближнего зарубежья. Не исключено, что женщина может быть причастна еще к одной краже. Она представилась соцработником и похитила у долгожительницы 200 тысяч рублей сбережений. Полиция начала расследование, фигуранты заключены под стражу.