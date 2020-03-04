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04.03.2020 13:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве запустили сервис оплаты электроэнергии через соцсети

Текст: Ирина Огилько

"Мосэнергосбыт" запустил сервис передачи показаний и оплаты электроэнергии через социальные сети. Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании.

По данным компании, оплатить счет без комиссии можно через социальные сети в "ВКонтакте" и Facebook. Правила оплаты аналогичны тем, что применяются при совершении иных платежей, при этом защиту операции гарантирует система безопасности 3D Secure. Оплатить можно банковской карточкой любой платежной системы, в том числе и картой "Мир". Чек и квитанция об оплате придет на электронную почту плательщика. Так же в период с 15 по 26 число каждого месяца можно передавать показания электросчетчика, после ввода данных сумма к оплате будет автоматически скорректирована, а сами показания переданы и подгружены в базу АО "Мосэнергосбыт".

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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- Для оплаты электроэнергии достаточно знать номер лицевого счета, после ее ввода автоматически заполнится поле с адресом и отобразится актуальный баланс, - рассказали "РГ" в пресс-службе. Если по лицевому счету есть задолженность, клиенту предложат погасить ее.

Для того, чтобы воспользоваться новинкой через социальную сеть "ВКонтакте", нужно зайти на свою станицу и запустить мини-приложение "Мосэнергосбыт- Оплата электроэнергии". Сервис доступен и с мобильных устройств, и с компьютера. После первого использования мини-приложение будет доступно в профиле пользователя во вкладке "Сервисы".

Тем, кто собирается оплатить счет за электричество через Facebook, заходить нужно на официальную страницу Мосэнергосбыта, и затем через страницу "Оплата электроэнергии" совершить необходимые операции.

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