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04.03.2020 15:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В подмосковном Пушкино заметили невыспавшегося медведя

Текст: Ирина Рыбникова

Жительница Пушкинского городского округа обратилась в областное министерство экологии с заявлением: вблизи деревни Алешкино ходит бурый медведь. Экологи начали проверку. Если информация подтвердится, специалисты попробуют отогнать животное в лес, подальше от населенных пунктов.

Фото: iStock
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Напомним, ранее экологи природоохранного фонда "Верховье" заявили о том, что из-за аномально теплой зимы бурые медведи в подмосковных лесах так и не залегли в спячку. И сейчас они не только невыспавшиеся, но еще и голодные, а следовательно - агрессивные.

Следы бурых медведей заметили также в лесах Можайского округа. А в Луховицах обнаружили неподалеку от жилья стаю волков. Экологи крайне не рекомендуют жителям области ходить в леса - особенно по одиночке.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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