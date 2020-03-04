В подмосковном Пушкино заметили невыспавшегося медведя

Жительница Пушкинского городского округа обратилась в областное министерство экологии с заявлением: вблизи деревни Алешкино ходит бурый медведь. Экологи начали проверку. Если информация подтвердится, специалисты попробуют отогнать животное в лес, подальше от населенных пунктов.

Напомним, ранее экологи природоохранного фонда "Верховье" заявили о том, что из-за аномально теплой зимы бурые медведи в подмосковных лесах так и не залегли в спячку. И сейчас они не только невыспавшиеся, но еще и голодные, а следовательно - агрессивные.

Следы бурых медведей заметили также в лесах Можайского округа. А в Луховицах обнаружили неподалеку от жилья стаю волков. Экологи крайне не рекомендуют жителям области ходить в леса - особенно по одиночке.