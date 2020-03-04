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04.03.2020 12:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тульской области крысы напали на детей

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Фото: iStock rodent degu plays in room Фото: iStock
rodent degu plays in room Фото: iStock

В Тульской области дети попали в больницу от укусов крыс. Следователи СУ СК России по региону начали проверку случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: iStock
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Из сообщений в соцсетях следует, что в поселке Дубовка Узловского района двое детей пострадали от укусов крыс. Причем крысы напали на ребят у них же дома. Здание находится в аварийном состоянии, уточняется в сообщении СК.

Полученные детьми травмы оказались настолько серьезными, что они были госпитализированы. Сейчас они уже выписаны из больницы, их здоровью ничего не угрожает.

Процессуальное решение будет приниматься после того, как следователи выяснят все подробности случившегося.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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