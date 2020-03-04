В Тверской области экс-замминистра осудили на пять лет за взятку

Бывший заместитель министра экономического развития Тверской области Денис Ильин осужден за получение крупной взятки.

В региональном следственном управлении СК РФ рассказали, что 26 января 2017 года Ильин лично получил от руководителя компании взятку в 500 тысяч рублей за допуск к конкурсному отбору на получение субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства. В момент получения взятки замминистра был задержан с поличным сотрудниками регионального УФСБ.

- Благодаря кропотливой работе следователя СК России и оперативных сотрудников регионального УФСБ доказаны обстоятельства получения Ильиным взятки в крупном размере, - рассказала официальный представитель СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова. - В рамках расследования дела проведены судебные экспертизы, допрошены очевидцы преступления, предприниматели, получавшие субсидии, сотрудники министерства и конкурсной комиссии, осмотрены документы и иные предметы.

Собранные доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора. Денис Ильин признан виновным в получение взятки в крупном размере и приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.