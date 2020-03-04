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04.03.2020 18:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Долги на границе

Выезд за рубеж закрыли для 365 тысяч должников
Текст: Владислав Куликов
В течение года судебные приставы в Москве ежедневно выносили по тысячи ограничений в выезде должников. Такой арифметический вывод вытекает из статистики, которую озвучил в среду глава управления Федеральной службы судебных приставов по Москве - главный судебный пристав Москвы Сергей Замородских.
Чтобы снять запрет на выезд, погасив долг, не обязательно идти к приставу. Можно это сделать и онлайн. Фото: Сергей Михеев/ РГ Чтобы снять запрет на выезд, погасив долг, не обязательно идти к приставу. Можно это сделать и онлайн. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Чтобы снять запрет на выезд, погасив долг, не обязательно идти к приставу. Можно это сделать и онлайн. Фото: Сергей Михеев/ РГ

"Московскими судебными приставами активно применялись меры принудительного исполнения, такие как временное ограничение права должников на выезд из Российской Федерации и на пользование специальным правом, - заявил Сергей Замородских. - За 2019 год судебными приставами вынесено более 365 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из страны".

Фото: iStock
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Если вычеркнуть выходные, получается, что каждый рабочий день приставы включали красный свет на границе для более чем тысячи новых должников. Общая сумма долга столичных невыездных составила 729 миллиардов рублей.

В том числе в списках невыездных было 36 тысяч алиментщиков, которые задолжали в общей сложности 8 миллиардов рублей.

В управлении ФССП по Москве напоминают, что при наличии неоплаченной в срок задолженности свыше 30 тысяч рублей, а задолженности по алиментам и ряду других выплат - свыше 10 тысяч рублей, в отношении должников может быть применено временное ограничение на выезд за границу. Так что ни в командировку, ни на отдых съездить в дальние страны не удастся.

Узнать о наличии возбужденных исполнительных производств онлайн и погасить задолженность граждане могут при помощи электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном интернет-сайте Федеральной службы судебных приставов.

В столичном управлении ведомства рассказали, что "получить информацию о примененном в рамках исполнительного производства временном ограничении на выезд из Российской Федерации" можно в Москве, в отделе организации исполнительного производства УФССП России по Москве по адресу: Бутырский Вал, д. 5, кабинет 212. Туда нужно предоставить документы, подтверждающие полное погашение задолженности для снятия ограничения. Граждан принимают по понедельникам с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Если долг превышает 30 тысяч рублей, а по алиментам - 10 тысяч, судебные приставы вправе включить должника в списки невыездных

Вход в управление, а также прием граждан осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или документа, подтверждающего полномочия представителя стороны исполнительного производства.

Кроме того, информацию о примененных ограничениях в электронном виде предоставляет сервис сайта "Личный кабинет стороны исполнительного производства".

Всего приставы в столице взыскали с должников в 2019 году почти 100 миллиардов рублей, это рекордная сумма. Только с неплательщиков штрафов Госавтоинспекции было взыскано 1,3 миллиарда рублей.

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По словам руководителя управления Федеральной службы судебных приставов России по Москве Сергея Замородских, в ходе совместных с ГИБДД рейдов было остановлено 112 автомобилей злостных неплательщиков, имеющих более 10 неоплаченных штрафов.

Использование возможностей информационных систем Москвы позволило выявить больше скрывающихся должников, чем в ходе рейдовых мероприятий.

По словам Сергея Замородских, во взаимодействии с органами МВД, тюремного ведомства, налоговой службы и Следственного комитета и в ходе совместных мероприятий приставам удалось найти 297 граждан-должников. В то же время разыскать более 400 должников позволило применение инновационных технологий. Речь идет о взаимодействии с применением информационных ресурсов и баз данных МВД России, департамента информационных технологий Москвы, а также автоматизированного программного комплекса участков мировых судей.

"Данные инновационные методы и формы розыска позволяют уменьшить затраты времени, сил и средств для установления местонахождения должников, их имущества и несовершеннолетних детей.

Учитывая положительные результаты работы, полагаю, что в 2020 году такие мероприятия должны быть продолжены", - отметил Сергей Замородских.

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