Выезд за рубеж закрыли для 365 тысяч должников

В течение года судебные приставы в Москве ежедневно выносили по тысячи ограничений в выезде должников. Такой арифметический вывод вытекает из статистики, которую озвучил в среду глава управления Федеральной службы судебных приставов по Москве - главный судебный пристав Москвы Сергей Замородских.

Чтобы снять запрет на выезд, погасив долг, не обязательно идти к приставу. Можно это сделать и онлайн. Фото: Сергей Михеев/ РГ

"Московскими судебными приставами активно применялись меры принудительного исполнения, такие как временное ограничение права должников на выезд из Российской Федерации и на пользование специальным правом, - заявил Сергей Замородских. - За 2019 год судебными приставами вынесено более 365 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из страны".

Если вычеркнуть выходные, получается, что каждый рабочий день приставы включали красный свет на границе для более чем тысячи новых должников. Общая сумма долга столичных невыездных составила 729 миллиардов рублей.

В том числе в списках невыездных было 36 тысяч алиментщиков, которые задолжали в общей сложности 8 миллиардов рублей.

В управлении ФССП по Москве напоминают, что при наличии неоплаченной в срок задолженности свыше 30 тысяч рублей, а задолженности по алиментам и ряду других выплат - свыше 10 тысяч рублей, в отношении должников может быть применено временное ограничение на выезд за границу. Так что ни в командировку, ни на отдых съездить в дальние страны не удастся.

Узнать о наличии возбужденных исполнительных производств онлайн и погасить задолженность граждане могут при помощи электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном интернет-сайте Федеральной службы судебных приставов.

В столичном управлении ведомства рассказали, что "получить информацию о примененном в рамках исполнительного производства временном ограничении на выезд из Российской Федерации" можно в Москве, в отделе организации исполнительного производства УФССП России по Москве по адресу: Бутырский Вал, д. 5, кабинет 212. Туда нужно предоставить документы, подтверждающие полное погашение задолженности для снятия ограничения. Граждан принимают по понедельникам с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Если долг превышает 30 тысяч рублей, а по алиментам - 10 тысяч, судебные приставы вправе включить должника в списки невыездных

Вход в управление, а также прием граждан осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или документа, подтверждающего полномочия представителя стороны исполнительного производства.

Кроме того, информацию о примененных ограничениях в электронном виде предоставляет сервис сайта "Личный кабинет стороны исполнительного производства".

Всего приставы в столице взыскали с должников в 2019 году почти 100 миллиардов рублей, это рекордная сумма. Только с неплательщиков штрафов Госавтоинспекции было взыскано 1,3 миллиарда рублей.

По словам руководителя управления Федеральной службы судебных приставов России по Москве Сергея Замородских, в ходе совместных с ГИБДД рейдов было остановлено 112 автомобилей злостных неплательщиков, имеющих более 10 неоплаченных штрафов.

Использование возможностей информационных систем Москвы позволило выявить больше скрывающихся должников, чем в ходе рейдовых мероприятий.

По словам Сергея Замородских, во взаимодействии с органами МВД, тюремного ведомства, налоговой службы и Следственного комитета и в ходе совместных мероприятий приставам удалось найти 297 граждан-должников. В то же время разыскать более 400 должников позволило применение инновационных технологий. Речь идет о взаимодействии с применением информационных ресурсов и баз данных МВД России, департамента информационных технологий Москвы, а также автоматизированного программного комплекса участков мировых судей.

"Данные инновационные методы и формы розыска позволяют уменьшить затраты времени, сил и средств для установления местонахождения должников, их имущества и несовершеннолетних детей.

Учитывая положительные результаты работы, полагаю, что в 2020 году такие мероприятия должны быть продолжены", - отметил Сергей Замородских.