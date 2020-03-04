Морской десант ТОФ высадился на необорудованный берег

Большие десантные корабли Тихоокеанского флота отработали задачу по высадке морского отряда на необорудованное побережье, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Высадка происходила методом "на упор". В ходе занятия отрабатывалось практическое взаимодействие экипажей и личного состава морской пехоты. Учения прошли на полигоне в районе мыса Клерка.

Из Владивостока к месту тренировок судна доставили для практических мероприятий боевой подготовки более 50 единиц техники, в том числе самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры БТР-82А и БМП-2 и около 400 морских пехотинцев.