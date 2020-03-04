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04.03.2020 08:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Южные Курилы обрушится мощный циклон

Текст: Евгения Шерешевская

Обильные снегопады пройдут 5 марта в Южно-Курильском районе Сахалинской области, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

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По прогнозам синоптиков, на островах Кунашир и Шикотан может выпасть от семи до девятнадцати миллиметров осадков. Ожидается северо-восточный ветер, скорость которого будет доходить до 25-30 метров в секунду. Возможны порывы до ураганных 33-35 метров в секунду. Из-за сильной метели видимость снизится до 500 метров и менее.

Муниципальные власти предупреждены о надвигающемся циклоне и готовы к ликвидации его возможных последствий. Обстановку контролирует региональный главк МЧС.

Жителям Южно-Курильска и сел района не рекомендуют во время непогоды без крайней необходимости выходить за пределы населенных пунктов, соблюдать осторожность при передвижении.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова

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