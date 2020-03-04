На Южные Курилы обрушится мощный циклон

Обильные снегопады пройдут 5 марта в Южно-Курильском районе Сахалинской области, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

По прогнозам синоптиков, на островах Кунашир и Шикотан может выпасть от семи до девятнадцати миллиметров осадков. Ожидается северо-восточный ветер, скорость которого будет доходить до 25-30 метров в секунду. Возможны порывы до ураганных 33-35 метров в секунду. Из-за сильной метели видимость снизится до 500 метров и менее.

Муниципальные власти предупреждены о надвигающемся циклоне и готовы к ликвидации его возможных последствий. Обстановку контролирует региональный главк МЧС.

Жителям Южно-Курильска и сел района не рекомендуют во время непогоды без крайней необходимости выходить за пределы населенных пунктов, соблюдать осторожность при передвижении.