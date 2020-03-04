В Бурятии машина провалилась под лед, водитель погиб

На озере Гусиное в Бурятии провалился под лед автомобиль ВАЗ-2101, в котором находились три человека. Пассажирам удалось выбраться из машины, а водитель погиб.

Глубина водоема в месте провала - восемь метров. Компания приехала сюда на рыбалку, но место было выбрано не удачно. Из-за бьющего природного ключа здесь никогда не замерзает полынья.

- По всему периметру стоят предупреждающие вешки, скорее всего из-за плотного тумана над полыньей водитель не увидел ее, - рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам республики Николай Зайцев.

Специалисты госинспекции предупреждают граждан, что сейчас лед уже начал таять и выходить на него смертельно опасно.