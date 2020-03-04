В Хабаровске рассчитывают на увеличение поставок товаров из Беларуси

Представители Беларуси и Хабаровского края обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества.

В минувшем году товарооборот республики и российского региона превысил 25 млн долларов. Однако стороны отметили: у партнеров есть немало резервов в сфере сельского хозяйства и торговли. Край заинтересован в проведении мелиоративных работ с помощью белорусских специалистов, у которых накоплен богатый опыт, а также в реализации совместных инвестиционных проектов по строительству животноводческих и тепличных комплексов.

В Хабаровске рассчитывают на увеличение поставок товаров народного потребления из Беларуси.