Власть
04.03.2020 09:00

В Хабаровске рассчитывают на увеличение поставок товаров из Беларуси

Представители Беларуси и Хабаровского края обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества.
Фото: БЕЛТА
Минск и Ижевск заинтересованы продуктивнее вести прямой диалог

В минувшем году товарооборот республики и российского региона превысил 25 млн долларов. Однако стороны отметили: у партнеров есть немало резервов в сфере сельского хозяйства и торговли. Край заинтересован в проведении мелиоративных работ с помощью белорусских специалистов, у которых накоплен богатый опыт, а также в реализации совместных инвестиционных проектов по строительству животноводческих и тепличных комплексов.

В Хабаровске рассчитывают на увеличение поставок товаров народного потребления из Беларуси.

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