В Харбине выздоровевшие от пневмонии стали донорами

В Харбине четыре пациента, излечившихся от коронавирусной инфекции, пожертвовали 1200 миллилитров плазмы крови.

- Я был очень взволнован, когда врачи сказали, что 400 миллилитров плазмы выздоровевшего пациента могут спасти четырех-пятерых больных с тяжелыми и критическими случаями коронавирусной пневмонии, - поделился один из доноров.

По словам мужчины, он был госпитализирован в Харбинскую больницу № 6, где провел более десяти дней. Все это время получал тщательное лечение и уход медицинских работников.

- Это незабываемые впечатления. Я хочу дальше передать эту заботу и поддержку, чтобы больше пациентов, заболевших коронавирусной пневмонией, могли как можно скорее выздороветь, - добавил он.

После сдачи крови медицинский персонал Харбинского центра крови вручил бывшим пациентам "Почетный диплом донора крови", чтобы поблагодарить их за бескорыстный вклад в борьбу с опасной болезнью. .

По информации специалистов Центра крови провинции Хэйлунцзян, плазмотерапия является очень эффективным методом лечения для тяжелых случаев пневмонии. Определенный титр вирус-специфических антител в плазме выздоравливающих используется для снижения содержания вируса у пациентов с тяжелым течением болезни и достижения наилучших результатов лечения.