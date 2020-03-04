В Приамурье скончался Герой Социалистического Труда

В Амурской области в возрасте 90 лет скончался один из последних Героев Социалистического Труда, проживавший в этой области, бывший полеводческий звеньевой Анатолий Иванович Лукьянов.

Он родился 9 августа 1929 года в селе Михайловка, Архаринского района. В колхозе "Амур" работал с 1942 по 1992 год комбайнером, звеньевым полеводческой бригады.

"Работали как звери, сутками. Спали по несколько часов. Я своих детей неделями не видел - уходил, они спали, и приходил домой, они тоже спали", так рассказывал Анатолий Иванович о своей жизни.

В 1966 году за высокие показатели Указом Верховного Совета СССР, ему было присвоено звание Героя социалистического Труда. Позже хлебороб Лукьянов был награжден орденом "Знак Почета".

Также, Анатолий Иванович избирался делегатом ХХIII съезда КПСС и третьего всесоюзного Съезда колхозников в 1969 году. Был почетным гражданином Архаринского района.

У него была трудная, даже трагическая судьба, он пережил всех своих детей. Последние годы проживал в Благовещенске вместе с внучкой.

Родственник героя Павел Ильюшин рассказал "РГ", что в августе ему исполнилось 90 лет. Однако радостное событие омрачило отсутствие какого-либо внимания к этой дате в правительстве области.

- На праздники только присылали открытки, в которых из года в год повторялись одни и те же слова, - рассказал он.

К сожалению, смерть ветерана так же осталась незамеченной.

- На похоронах были люди из районного Совета ветеранов, я был тоже. Но из регионального правительства не было никого, почему - не знаю, - прокомментировал Сергей Варкентин, председатель Архаринского районного Совета.

Героя Социалистического Труда похоронили на кладбище в селе Касаткино.