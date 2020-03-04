В Приамурье состоится космический забег "Путь к звездам"

В День космонавтики, который отмечается 12 апреля, на космодроме "Восточный" состоится полумарафон "Путь к звездам". Дистанцию 21 километр 100 метров преодолеют 150 спортсменов.

Гонка стартует недалеко от Циолковского, а финишируют стайеры в центре космического городка. Всем, кто добежит до конца, будут вручены эксклюзивные медали. Бегунов разобьют на пять возрастных категорий, в каждой из них будут специальные награды.

"Чтобы стать участником забега, необходимо заранее подать заявку, к полумарафону будут допущены те, кто получит медицинское заключение",- рассказали в министерстве спорта Амурской области.

Вдоль трассы оборудуют специальные пункты, где можно будет попить воды и перекусить бананами. А на финише предложат рассыпчатую гречневую кашу и горячий чай.

Космический забег в Приамурье проводится уже второй год подряд.