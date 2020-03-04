В Приморье из-за снегопада отменено 15 автобусных рейсов

15 автобусных рейсов отменили в Приморском крае в среду из-за начавшегося снегопада, сообщает РИА Новости.

Так, в среду жители не смогу уехать в Находку, Хороль, Зарубино, Большой Камень. В аэропорту Владивостока отменены полеты в северные населенные пункты региона - Дальнереченск и Кавалерово.

По данным Примгидромета, ранее давшего штормовое предупреждение, сильный снег с метелью пройдут в крае 4 и 5 марта.

Краевое УМВД просит водителей не пользоваться автомобилями без острой необходимости. Уже ограничены движение по улице Шефнера и въезд большегрузного транспорта на трассу "поселок Новый - Де-Фриз -Седанка".