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04.03.2020 11:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье завели дело о получении взятки помощником прокурора

Текст: Дина Непомнящая

Следователи Забайкальского края завели уголовное дело о получении взятки в крупном размере в отношении помощника прокурора Читинского района региона.

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По предварительной версии, женщина, занимавшая эту должность, выявила административное нарушение в работе главы одного из сел района и согласилась не составлять протокол, а взамен потребовала вознаграждение. Нарушитель незаконно предоставил ей землю стоимостью около 170 тысяч рублей.

"Расследование уголовного дела поручено следователям второго отдела по расследованию особо важных дел краевого следственного управления. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ", - сообщили в пресс-службе СУ СК Забайкалья.

Следователи считают, что подозреваемую нужно заключить под стражу и собираются отправить соответствующее ходатайство. Обстоятельства дела продолжают устанавливать.

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