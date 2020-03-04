Волонтеры составили рейтинг регионов по качеству работы транспорта

Волонтеры "Молодежки ОНФ" составили рейтинг российских регионов по качеству работы общественного транспорта. Исследование внутригородских и межгородских маршрутов проводилось в 79 субъектах страны.

Активисты опрашивали пассажиров, водителей и кондукторов, а также в качестве "тайных путешественников" ездили в маршрутках. Параллельно в социальных сетях предлагалось оценить работу общественного транспорта по пятибалльной шкале. Всего было опрошено более пяти тысяч человек от 10 до 85 лет.

Анализ опросов показал, что 48 процентов респондентов волнует долгое ожидание транспорта. 45 процентов участников опроса беспокоит изношенность подвижного состава. На третьем месте - проблема неудобных и непродуманных маршрутов, которые вынуждают людей делать пересадки и ведут к удорожанию проезда.

Результаты мониторинга ранжировались по принципу "светофор". В "красную зону" вошли 25 регионов со средней оценкой "удовлетворительно" и "неудовлетворительно", в желтую с оценкой "хорошо" - 51 субъект, в "зеленую" - вошли три региона, набравших свыше 4,5 баллов.

В топ регионов-аутсайдеров с самыми низкими оценками работы общественного транспорта возглавили Республика Тыва и Тверская область, набравшие по 1,9 баллов. Далее с результатом 2,3 балла идут Бурятия и Брянская область. Волгоградская, Калужская и Псковская области, а также Алтайский край набрали 2,4 балла. Калмыкия и Астраханская область получили - 2,5 балла.

По словам представителя "Молодежки ОНФ" Артура Оганесяна, главная причина плохой работы общественного транспорта в Астраханской области заключается в том, что частные-перевозчики самовольно увеличивают цены на проезд.

- Днем проезд стоит 25 рублей, а вечером - уже 40. Другая проблема - далеко не во всех маршрутках есть возможность безналичного расчета. В большинстве автобусов нет терминалов и валидаторов. И когда мы пытались расплатиться крупной купюрой, например, номиналом в тысячу рублей, кондукторы и водители отказывались давать сдачу и начинали грубить, - заявил он.

Результаты мониторинга будут доведены до властей регионов и контролирующих организаций.