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04.03.2020 17:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Волонтеры составили рейтинг регионов по качеству работы транспорта

Текст: Николай Грищенко
Фото: Vladimir Vinogradov/ iStock Фото: Vladimir Vinogradov/ iStock
Фото: Vladimir Vinogradov/ iStock

Волонтеры "Молодежки ОНФ" составили рейтинг российских регионов по качеству работы общественного транспорта. Исследование внутригородских и межгородских маршрутов проводилось в 79 субъектах страны.

Активисты опрашивали пассажиров, водителей и кондукторов, а также в качестве "тайных путешественников" ездили в маршрутках. Параллельно в социальных сетях предлагалось оценить работу общественного транспорта по пятибалльной шкале. Всего было опрошено более пяти тысяч человек от 10 до 85 лет.

Фото: Пресс-служба Правительства Тверской области
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Анализ опросов показал, что 48 процентов респондентов волнует долгое ожидание транспорта. 45 процентов участников опроса беспокоит изношенность подвижного состава. На третьем месте - проблема неудобных и непродуманных маршрутов, которые вынуждают людей делать пересадки и ведут к удорожанию проезда.

Результаты мониторинга ранжировались по принципу "светофор". В "красную зону" вошли 25 регионов со средней оценкой "удовлетворительно" и "неудовлетворительно", в желтую с оценкой "хорошо" - 51 субъект, в "зеленую" - вошли три региона, набравших свыше 4,5 баллов.

В топ регионов-аутсайдеров с самыми низкими оценками работы общественного транспорта возглавили Республика Тыва и Тверская область, набравшие по 1,9 баллов. Далее с результатом 2,3 балла идут Бурятия и Брянская область. Волгоградская, Калужская и Псковская области, а также Алтайский край набрали 2,4 балла. Калмыкия и Астраханская область получили - 2,5 балла.

По словам представителя "Молодежки ОНФ" Артура Оганесяна, главная причина плохой работы общественного транспорта в Астраханской области заключается в том, что частные-перевозчики самовольно увеличивают цены на проезд.

- Днем проезд стоит 25 рублей, а вечером - уже 40. Другая проблема - далеко не во всех маршрутках есть возможность безналичного расчета. В большинстве автобусов нет терминалов и валидаторов. И когда мы пытались расплатиться крупной купюрой, например, номиналом в тысячу рублей, кондукторы и водители отказывались давать сдачу и начинали грубить, - заявил он.

Результаты мониторинга будут доведены до властей регионов и контролирующих организаций.

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