Жителя Камчатки осудили за изнасилование дочери и падчерицы

Елизовский районный суд Камчатского края приговорил местного жителя к 13 годам заключения в исправительной колонии строгого режима за сексуальное насилие над двумя несовершеннолетними девочками. Об этом сообщается на сайте суда.

Как стало известно в ходе расследования с 2005 по 2008 годы мужчина мучил свою падчерицу (2002 года рождения), а с 2010 по 2015 годы от постоянных издевательств страдала его родная дочь (2008 года рождения).

Свою вину подсудимый не подтвердил, но предоставленных доказательств оказалось достаточно, чтобы признать его виновным. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в краевом суде.