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05.03.2020 13:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Погуляли с огоньком

Как на острове-граде Свияжск отметили Масленицу
Текст: Олег Корякин (Казань)
Российская газета - Неделя - Волга-Урал № 47(8101)
Погода в первый день весны не подвела. С самого утра светило солнце, играя на куполах свияжских храмов. Выбрались погреться и многочисленные местные коты. Толстые, вальяжные, они дремали у ярмарочных палаток с развесистыми ожерельями из воблы явно в предвкушении угощений. Живое воплощение поговорки "Не все коту Масленица".
Фото: Олег Платонов/РГ Фото: Олег Платонов/РГ
Фото: Олег Платонов/РГ

Первых гостей острова с песнями под баян встречали возле Музея истории Свияжска. Здесь открылась выставка Мультимедиа-арт-музея (Москва) "Российское застолье". Туристам предлагалось изучить теорию вопроса, прежде чем приступить к практике. В экспозицию вошли архивные фотографии - как уютных семейных посиделок, так и больших празднеств. Можно было здесь увидеть и застолье в домах известных людей: Анны Ахматовой, Всеволода Мейерхольда, Михаила Шолохова, Никиты Хрущева.

Фото: Олег Платонов/РГ

Дополнили выставку предметы из фондов государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Остров-град Свияжск". Как рассказал его директор Артем Силкин, среди них посуда, деревянные формы для приготовления пасхи, редкие кулинарные книги и открытки. Пожалуй, самым любопытным экспонатом являются двухсотлетние бутылки с вином. Их нашли во время прокладки водопровода и канализации в Рождественском переулке. Судя по клеймам, вина были хорошие.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ vk.com
В Ленобласти чучело Масленицы сожгли "огнеметом"

Между тем Свияжск нынешний уже вовсю гулял на "Ленивом торжке". Пыхтели самовары, источали аромат оладьи и блины, рекой лилась медовуха. Выстроилась очередь и за ухой, сваренной из свежепойманной рыбы в реке Свияге. Были здесь и традиционные масленичные забавы: хоровод, бой мешками и "стенка на стенку". Завершился праздник на Рождественской площади сжиганием чучела Масленицы и огненным шоу.

Кульминацией праздника стало сжигание чучела Масленицы на Рождественской площади Свияжска.

Гостей острова с песнями под баян встречал местный фольклорный ансамбль.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Масленица

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