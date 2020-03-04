Как на острове-граде Свияжск отметили Масленицу

Погода в первый день весны не подвела. С самого утра светило солнце, играя на куполах свияжских храмов. Выбрались погреться и многочисленные местные коты. Толстые, вальяжные, они дремали у ярмарочных палаток с развесистыми ожерельями из воблы явно в предвкушении угощений. Живое воплощение поговорки "Не все коту Масленица".

Первых гостей острова с песнями под баян встречали возле Музея истории Свияжска. Здесь открылась выставка Мультимедиа-арт-музея (Москва) "Российское застолье". Туристам предлагалось изучить теорию вопроса, прежде чем приступить к практике. В экспозицию вошли архивные фотографии - как уютных семейных посиделок, так и больших празднеств. Можно было здесь увидеть и застолье в домах известных людей: Анны Ахматовой, Всеволода Мейерхольда, Михаила Шолохова, Никиты Хрущева.

Фото: Олег Платонов/РГ

Дополнили выставку предметы из фондов государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Остров-град Свияжск". Как рассказал его директор Артем Силкин, среди них посуда, деревянные формы для приготовления пасхи, редкие кулинарные книги и открытки. Пожалуй, самым любопытным экспонатом являются двухсотлетние бутылки с вином. Их нашли во время прокладки водопровода и канализации в Рождественском переулке. Судя по клеймам, вина были хорошие.

Между тем Свияжск нынешний уже вовсю гулял на "Ленивом торжке". Пыхтели самовары, источали аромат оладьи и блины, рекой лилась медовуха. Выстроилась очередь и за ухой, сваренной из свежепойманной рыбы в реке Свияге. Были здесь и традиционные масленичные забавы: хоровод, бой мешками и "стенка на стенку". Завершился праздник на Рождественской площади сжиганием чучела Масленицы и огненным шоу.

Кульминацией праздника стало сжигание чучела Масленицы на Рождественской площади Свияжска.

Гостей острова с песнями под баян встречал местный фольклорный ансамбль.