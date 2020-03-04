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04.03.2020 15:35
Проект: В регионах

На Совете Федерации отметили опыт Прикамья в газификации села

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Временно исполняющий обязанности главы Прикамья Дмитрий Махонин рассказал на парламентских слушаниях при Совете Федерации о реализации программы газификации региона.
Фото: администрация губернатора Пермского края Фото: администрация губернатора Пермского края
Фото: администрация губернатора Пермского края

В 2020 году на территории Пермского края планируется построить 36 газопроводов. Объекты позволят подключить к газу порядка 7,5 тысячи семей. На эти цели из различных источников направлено почти 2,2 миллиарда рублей.

- Нужно изучать опыт Пермского края как позитивный пример газификации региона, - резюмировала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Глава Прикамья также озвучил предложения, касающиеся изменения действующего законодательства для ускорения темпов газификации. Дмитрий Махонин предложил закрепить в законодательстве необходимость строительства газопроводов до фасадов жилых домов. "В Пермском крае мы проводим газификацию именно по такому принципу. Это делает газ доступней для наших граждан", - отметил глава Прикамья. 

величение специальной надбавки для газораспределительных организаций с 25 до 35 процентов позволит направить дополнительные средства на строительство новых газопроводов. Также глава Прикамья предложил освободить газовиков от уплаты государственной пошлины за регистрацию прав на распределительные газопроводы.

- Сейчас плата составляет 20 тысяч рублей. В конечном счете, она влияет на стоимость подключения для жителей. По сути, жители платят за эту справку из своего кармана, что недопустимо, - сообщил Дмитрий Махонин.

Также глава Прикамья предложил узаконить передачу муниципальных газопроводов в собственность газовикам в счет погашения долгов территорий за газ, а также на законодательном уровне обязать субъекты разработать энергопаспорта регионов.

- Мы не можем тянуть трубу бесконечно, и жители должны понимать, в каких территориях будет газопровод, а где необходимо использовать альтернативные источники: пеллеты, сжиженный природный газ или сжиженный углеводородный газ, - пояснил Дмитрий Махонин.

В целом региональная программа газификации Пермского края в ближайшие пять лет позволит дополнительно обеспечить газом 133 населенных пункта, газифицировать более 36,5 тысячи домовладений. Это позволит увеличить общий уровень газификации сельских территорий почти на 10 процентов.

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