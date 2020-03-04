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04.03.2020 15:20
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Жизнь без хвоста

Ульяновский врач предложил новый метод лечения болезней позвоночника и суставов
Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 47(8101)
Человеку не хватает хвоста, и это не шутка. Для любого животного, передвигающегося на двух ногах, например кенгуру, массивный хвост служит противовесом. Передвижение человека - процесс рискованный и чреватый падениями. А в пожилом возрасте к этому добавляются всяческие боли в позвоночнике и суставах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вот и придумал врач Марсель Хайретдинов навешивать пациентам с подобными проблемами... не хвосты, конечно, а стандартные грузы от мини-штанги.

Фото: iStock
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Пожилую супружескую пару Александру и Николая Семеновых (обоим - без малого 85) облачают в специальное ортопедическое снаряжение. К вертикальному стержню, который возвышается позади спины и придает фигурам несколько "космический" вид, подтягиваются плечи, а в районе копчика на тот же стержень как раз и подвешивается груз. Это и есть "вертикализатор", разработанный врачом Марселем Хайретдиновым. Доктор сам подбирает вес, все строго индивидуально.

Прогулки из конца в конец больничного коридора с грузом в 2,5 килограмма у каждого заметно улучшили настроение и состояние обоих Семеновых.

- Сегодня уже проходит второй сеанс. Я стал легче поднимать ноги. И осанку держу как в армии! - делится своими впечатлениями пациент Ульяновского госпиталя ветеранов Николай Семенов. По собственному признанию супругов, раньше их "постоянно качало из стороны в сторону".

- Я передвигаюсь с двумя клюшками, после второго раза отложила их в сторону, - сообщила Александра Семенова. Боли в суставах теперь донимают ее гораздо реже.

Необходимость стоять и двигаться с учетом противовеса требует напряжения нужных групп мышц. В том числе происходит тренинг тех, которые отвечают за балансировку человеческого тела. И это в числе прочего - мощная профилактика падений.

Фото: Антон Дерябин
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Интересно, что сам изобретатель врач-вертеброневролог Марсель Хайретдинов намерен реализовать свое ноу-хау через нацпроект "Демография". Здоровые и активные старики, которые могут взять на себя львиную долю заботы о внуках, - это ли не стимул для многодетности?

- Между прочим "вертикализатор" может помочь и частично парализованным. У которых, например, одна нога хромает. Или тем, у кого с одной стороны суставы болят, - говорит Марсель Хайретдинов и демонстрирует: приспособление для этого нужно прилаживать к спине уже не вертикально, а наискосок.

Устройство "вертикализатора" довольно простое - на уровне кружка "Умелые руки", шутит доктор. Положительное заключение от "Роспатента" уже получено. Главная наука - правильно им воспользоваться. Тогда можно вернуть больному подвижность.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск

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