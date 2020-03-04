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04.03.2020 18:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Мордовии мамам, родившим до 25 лет, будут выплачивать 100 000 рублей

В Мордовии молодым мамам, родившим первенца до 25 лет, будут выплачивать из регионального бюджета по 100 000 рублей - эти деньги можно будет направить на первый взнос по ипотеке. Кроме того, в регионе планируется сократить рабочий день для женщин с детьми на полчаса, а многодетным - на час при сохранении прежней зарплаты.
В январе-декабре 2019 года в Мордовии появилось на свет 5956 новорожденных. Фото: Николай Гагарин В январе-декабре 2019 года в Мордовии появилось на свет 5956 новорожденных. Фото: Николай Гагарин
В январе-декабре 2019 года в Мордовии появилось на свет 5956 новорожденных. Фото: Николай Гагарин

Такие предложения озвучил глава РМ Владимир Волков в послании депутатам Государственного собрания региона.

Необходимость радикальных мер по поддержке демографии в республике назрела давно: по уровню рождаемости Мордовия пока значится в аутсайдерах среди соседей по ПФО. К тому же, в последние три года этот показатель в регионе неуклонно снижается. Так, по данным Мордовиястата, в январе - декабре 2019 года в республике появилось на свет всего 5956 новорожденных. А число умерших за этот период составило 10473. Для сравнения - в 2018-м в республике родились 6649 малышей, годом ранее - 6860.

Фото: Николай Гагарин
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Для того чтобы переломить негативный тренд, лидер региона предложил целый комплекс дополнительных мер. Первым шагом станет введение единовременной денежной выплаты на первоначальный взнос по ипотеке в размере 100 тысяч рублей женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 25 лет - при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов в республике.

- Решение президента увеличить сумму материнского капитала и выплачивать его уже на первого ребенка продиктовано самой жизнью. К сожалению, за последние годы заметно вырос средний возраст рождения детей. А чем позже супруги решают завести первенца - тем меньше шансов, что появится второй, третий ребенок… - пояснил Владимир Волков. - Кроме того, предлагаю для женщин, воспитывающих одного или двух детей в возрасте до 12 лет, сократить продолжительность рабочего дня на 30 минут. А для многодетных матерей с детьми до 12 лет - на час с сохранением зарплаты в полном объеме. Если же дети находятся под опекой отца, то эта норма должна распространяться на мужчин. Это будет способствовать более здоровой атмосфере в семье. Разумеется, правительство может ввести эту норму только в бюджетных и подведомственных учреждениях, поэтому призываю всех работодателей Мордовии последовать этому примеру - так мы узнаем, кто из руководителей на самом деле стоит на страже семейных ценностей.

Фото: Николай Гагарин
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Правительству республики дано поручение с будущего года вдвое увеличить ежегодную региональную выплату семьям на подготовку детей к школе и провести индексацию республиканского материнского капитала, который выплачивается за рождение третьего и последующего детей. Следует отметить, что в Мордовии его сумма возрастает в зависимости от количества малышей в семье. Так, с учетом индексации на сегодня его размер за третьего ребенка составляет 125 270 рублей, за четвертого - 150 324, за пятого - 187 906 рублей.

Еще одним приятным бонусом для многодетных станет право бесплатного посещения всех государственных учреждений культуры и спорта без ограничений. Причем эта норма будет распространяться не только на детей, но и на родителей.

А для того, чтобы у многодетных мам и пап было больше свободного времени, у них появятся добровольные помощники. Министерству социальной защиты региона поручено запустить в республике проект "Социальная няня", который предполагает помощь волонтеров многодетным семьям в бытовых вопросах. Например, забрать ребенка из школы или детского сада, отвести в секцию, помочь с покупками и так далее.

По мнению главы региона, самой эффективной мерой поддержки рождаемости стал материнский капитал. С 2007 года в Мордовии выдано более 44 000 сертификатов. При этом 90 процентов из тех, кто уже распорядился полученными средствами - а это 34 000 семей - направили деньги на улучшение жилищных условий. Суммарно расходы составили почти 11,5 миллиарда рублей.

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