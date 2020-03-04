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04.03.2020 14:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В пензенском минобразования объяснили обращение "господа" к учителям

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В одной из школ поселка Мичуринский Пензенской области разгорелся скандал. Один из родителей выразил в соцсетях недоумение по поводу обращения "господин" и "госпожа" к учителям в кадетском классе. Он увидел в этом признаки социального неравенства.

В региональном министерстве образования сочли, что такая традиция не противоречит нормам действующего законодательства.

Фото: iStock
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- Обращение используется при проведении торжественных мероприятий, сдаче рапортов в начале и в конце урока, а также во время строевой подготовки. В учебном процессе и во внеучебное время данный вид обращения не используется, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Педагогический персонал при проведении торжественных мероприятий также обращается к ученикам "господа кадеты", то есть общение выстраивается как равный к равному.

Такое правило прописано в "Положении о кадетских классах", которое утверждено администрацией учебного заведения в рамках своей компетенции. В соответствии с законом "Об образовании в РФ", школа разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка обучающихся. Это положение было также согласовано с Пензенским союзом казаков.

- Обращение "господин" или "госпожа" является элементом подчеркивания особого уважения к человеку, с которым общаешься, и в кадетской среде это обращение было традиционным, - пояснил атаман Пензенского союза казаков Евгений Пучков.

В минобразования Пензенской области добавили, что обучение в кадетских классах не является обязательным, его выбирают ученики и их родители по желанию. Для остальных организованы общеобразовательные классы.

Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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