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04.03.2020 15:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане экс-полицейский стал фигурантом дела об изнасиловании

Текст: Олег Корякин (Казань)

В Татарстане объявлен в розыск экс-сотрудник полиции Лениногорска, сообщили в МВД по Республике Татарстан.

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В ведомстве пока не уточняют, в каком именно преступлении подозревают бывшего полицейского. Поясняют лишь, что он совершил проступок, "порочащий честь сотрудника внутренних дел", за что и был уволен.

Как стало известно "РГ" из источников в силовых структурах, возбуждено дело об изнасиловании несовершеннолетней - 16-летней студентки.

В региональном МВД создана комиссия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Непосредственные руководители экс-полицейского понесут дисциплинарное наказание.

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