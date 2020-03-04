В Татарстане экс-полицейский стал фигурантом дела об изнасиловании

В Татарстане объявлен в розыск экс-сотрудник полиции Лениногорска, сообщили в МВД по Республике Татарстан.

В ведомстве пока не уточняют, в каком именно преступлении подозревают бывшего полицейского. Поясняют лишь, что он совершил проступок, "порочащий честь сотрудника внутренних дел", за что и был уволен.

Как стало известно "РГ" из источников в силовых структурах, возбуждено дело об изнасиловании несовершеннолетней - 16-летней студентки.

В региональном МВД создана комиссия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Непосредственные руководители экс-полицейского понесут дисциплинарное наказание.