Сказка для семейного просмотра "Солдат-невидимка", поставленная в Башкирском академическом драмтеатре имени Мажита Гафури по неоконченной повести Аделя Кутуя, возможно, самая необычная постановка о Великой Отечественной.

На сцене есть еще один невидимый герой, который собьет спесь с вражеского офицера. Фото: Пресс-служба Башдрамтеатра

Война - не игрушка

Для подрастающего поколения война - это игра. Дети целыми днями готовы сражаться в "танчики" на компьютере, стрелять друг в друга, играя в лазертаг или пейнтбол. Что тут такого, если все живы-здоровы и получают удовольствие? "Солдат-невидимка" убеждает в обратном: на войне погибают по-настоящему.

Первое, на что обращает внимание еще до начала спектакля зритель, - игрушечных солдатиков, которыми уставлена вся авансцена, а затем - на игрушечные самолеты, которые видит во сне главный герой, 10-летний Рустем.

Мальчик грезит, что, съев цветок папортника, о котором ему рассказала бабушка, он станет невидимым и отправится на фронт сражаться с фашистами. Его мечта волшебным образом сбывается.

С этого момента начинаются чудеса: гармошка сама играет, ручка движется по бумаге, пальто перемещается по воздуху. Эффект ирреальности подчеркивается сценографией (художник-постановщик "золотомасочник" Альберт Нестеров). На фоне огромных окон или столов люди кажутся маленькими.

Персонажи тоже гиперболизированные, каждый - стопроцентное воплощение какого-нибудь качества. Бабушка - доброты, советский солдат - героизма, фашисты - тщеславия и трусости.

Фокусов и смешных сцен в спектакле - хоть отбавляй. Маленькие зрители в восторге. Однако в финале, когда погибает немецкая девочка Марта, сказочность рассеивается, как туман. И оказывается, переиграть ничего нельзя... Лишь открытый финал дает надежду на то, что, может быть, хоть Рустем-невидимка остался жив и скоро вернется домой?

- Современные дети ничего не понимают про войну, - говорит режиссер-постановщик Радион Букаев. - В магазинах огромные стеллажи солдат многих армий мира, танков, которые могут ездить и стрелять друг в друга, мы видим некую романтизацию. На сцене тоже до конца были игрушки, пока одну не убили. Мне, выпускнику суворовского училища, кажется, что война должна преподноситься детям с точки зрения того, что это не игра, а беда.

Девчонки и мальчишки, а также их родители

Режиссер подчеркивает, что спектакль предназначен для семейного просмотра.

- Важно, чтобы в театр приходили не классом, а семьями, чтобы между ребенком и взрослыми возникал диалог, и родители по ходу действия могли ответить на вопросы: кто с кем воевал, кто победил, сколько реальных людей погибло, какую форму они носили. На мой взгляд, это самое ценное, что есть в спектакле, - говорит он.

Вопросы у детей, конечно, возникают. Для них Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов все равно что для их родителей - Отечественная война 1812 года.

- Когда на сцене "за окном" промелькнули годы войны от 1941 до 1945-го и появилось название Берлин, сидевший рядом со мной мальчик лет семи спросил: "А что такое Берлин?", - рассказала одна из зрительниц. - Конечно, детям надо все объяснять. А вопросы появляются, когда им интересно, поэтому жанр сказки выбран очень удачно.

Сказка - дело серьезное

Работа над спектаклем дала артистам новый опыт.

- Мой дедушка погиб на фронте, и неизвестно, где он похоронен. Ни одной фотографии не осталось. Это очень больно, о войне мы ничего знаем, - говорит народная артистка Башкортостана Минзаля Хайруллина (Бабушка). - Готовясь к роли, пересмотрела советские фильмы о войне, настроилась соответствующим образом. Репетировать мы начали "по-настоящему", но режиссер сказал: "Играем сказку, а не драму". И знаете, сразу на душе спокойно стало.

Молодая актриса Зилия Халилова блестяще справилась с двумя ролями - солдата-невидимки Рустема и немецкой девочки Марты.

- Спектакль сложный с технической стороны. Целая бригада работает за ширмами: гримеры, монтировщики. Никто ни на секунду не отвлекается. Радион Тимурович приехал с готовой партитурой, где все расписано: куда двигаться, где повернуться. Шаг в сторону - и все, провал. Для нас это было непривычно. Мы предлагали делать этюды, но режиссер был непреклонен. Когда мы начали работать, то поняли, что он прав, - поделилась Зилия. - С творческой стороны сложность заключалась в том, что надо было найти пластику и для Рустема, и для Марты. Тут уж приходилось "распределяться".

- Мне эта история понравилась тем, что она настоящая - не воспевает войну, не приукрашивает ее. Я помню сказки о войне, которые читал, когда был маленьким. Поражает, как они написаны. Авторы держались от войны на расстоянии вытянутой руки, и даже немного дальше. Таков был ужас от ее громады, - высказался художник по свету - заслуженный работник культуры России Евгений Ганзбург, участвовавший в постановке более 300 спектаклей.

Компетентно

Айрат Абушахманов, главный режиссер Башдрамтеатра им. М.Гафури:

- Мы не впервые обращаемся к творчеству татарского писателя Аделя Кутуя - по его повести в 70-80-е годы прошлого века в нашем театре шел спектакль "Неотосланные письма". К 75-летию Победы не хотелось ставить что-то известное. Какой смысл объяснять взрослому зрителю, выросшему в советское время, что такое Великая Отечественная война? Мы о ней знаем. А вот как рассказать о ней подрастающему поколению, как пробудить патриотизм? Мы решили сделать это с помощью сказки для семейного просмотра.

Я видел эскиз этого спектакля в исполнении Радиона Букаева в Красноярске. Мне очень понравилось. Я пригласил его поставить эту сказку в нашем театре.

Екатерина Кудрявцева, начальник отдела психологической помощи городского центра социально-психологического сопровождения "Индиго":

- Сказка - удачный жанр, доступный для восприятия детьми, так как в ней присутствуют вымышленные образы. Благодаря этому снимается барьер "серьезности", без которого не обойтись, если речь идет о войне, а страшные моменты воспринимаются гораздо легче.

На таких историях, где персонажи погибают, дети приучаются к потерям. Но нельзя допускать, чтобы ребенок переживал увиденное самостоятельно. Важно, чтобы рядом находились взрослые, которые могут объяснить, ответить на вопросы. Тогда спектакль станет инструментом для воспитания истинных нравственных ценностей: доброты, патриотизма.

Главное - чтобы в конце просмотра дети сделали правильный вывод: волшебную силу можно применять, чтобы добро победило зло, а не наоборот.

Кстати

Факты о спектакле "Солдат-невидимка":

Спектакль готовили практически в полевых условиях. В Башкирском драмтеатре полным ходом идет ремонт, поэтому репетиции проводили на родной сцене, а спектакль давали на малой сцене Башкирского театра оперы и балета, где есть оркестровая яма. И даже после того, как ее закрыли щитами, играть на ней было невозможно, так как она не освещается. Поэтому авансцену заполнили "армией" бутафорских игрушек: - солдат, фигурок.

Занятые в спектакле актеры освоили изготовление бутафории - вырезали из бумаги солдатиков, фигурки для теневого театра.

В спектакле, кроме солдата-невидимки, существует еще один невидимый, но слышимый "персонаж" - это музыка, которую написал композитор, заслуженный работник культуры Башкортостана Ильшат Яхин. Характер ключевых сцен подчеркивает мелодия.

Спектакль подготовлен на башкирском и русском языках.