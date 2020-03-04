Алкомаркет в Иркутске закрыли из-за шума

Жителей многоквартирного дома в Угольном проезде ждут семь суток тишины: по решению Кировского районного суда на этот срок приостановлена работа алкомаркета, расположенного в цоколе.

Основанием для этого стали результаты проверки Роспотребнадзора, инициированной одним из жильцов, которому надоело слушать постоянный гул торгового оборудования.

Проверка установила, что уровень шума и в самом деле превышен; в отношении владельца магазина был составлен протокол об административном правонарушении (ст6.4 КоАП РФ), сам он признан виновным.

Сегодня судебные приставы в присутствии понятых опечатали павильон. В Службе судебных приставов Иркутской области подчеркнули, что исполнение решения суда будет жестко контролироваться.