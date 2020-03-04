На Алтае открылась экспозиция в музее Роберта Рождественского

Сразу три новых экспозиционных зала открылись в Мемориальном музее Роберта Рождественского на его родине в алтайском селе Косиха. Напомним, что один из самых ярких представителей поколения "шестидесятников" родился здесь 20 июня 1932 года.

В 2018 году Государственному музею истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) передали дополнительные помещения, что дало возможность увеличить экспозиционную площадь учреждения в три раза.

- Ремонт и оснащение экспозиций продолжались почти полтора года. Мы решили не ломать основную экспозицию, а попробовали сделать дополнительные залы с новым содержанием, - сообщил директор ГМИЛИКА Игорь Коротков.

Один из новых залов называется "Реликварий семьи Рождественских". Здесь собраны предметы, принадлежавшие членам семьи поэта и переданные в дар музею его дочерью Екатериной Робертовной, - мебель, предметы интерьера, памятные вещи. Новоделом является лишь стол, за которым работал Роба (так его звали домашние). Музейные работники постарались передать уникальную атмосферу дома поэта.

- Это экспозиция, рассказывающая о семейном счастье, - подчеркнул Игорь Коротков. - Приведу характерный пример. Рождественский в своем кабинете часто работал по ночам. Так вот его теща могла подсунуть под дверь записку: "Роба, если проснешься раньше - разбуди меня, сварю тебе кашку". Роберт Иванович прожил в счастливом браке с женой Аллой Борисовной Киреевой больше сорока лет. Это была очень хлебосольная семья, в доме которой любили гостить многие творческие личности - Иосиф Кобзон, Полад Бюльбюль оглы, Расул Гамзатов, Григорий Поженян и многие другие. Здесь всем были рады, вкусно кормили. В центре зала мы разместили портрет Рождественского - в своем доме он был как солнце, вокруг которого все крутилось. На стадии подготовки экспозиции мы, конечно, советовались с дочерьми Роберта Ивановича - Екатериной и Ксенией - по поводу общего замысла, истории мемориальных вещей и всегда находили горячую поддержку и понимание.

В зале с названием "Слово" находится выставка каллиграфических работ барнаульского дизайнера Ольги Алексеенко "От сердца. От руки". По заказу музея она создала три десятка работ, в основе которых лежат стихи Рождественского.

- Подобного зала нет не только в нашем регионе, но и в России в целом. Тут очень важен элемент интерактива, ведь людям, которые сегодня приходят в музеи, хочется уже не только смотреть, но и к чему-то прикоснуться, попробовать сделать что-то самому, - отметила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Третий зал предназначен для организации выставок, творческих встреч, занятий клубов по интересам, кинопоказов и деловых программ.

Кстати

С 2007 года в Алтайском крае проходят литературные чтения имени Роберта Рождественского. К 80-летию со дня рождения поэта в Косихе был открыт мемориальный музей.