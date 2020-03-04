Загадка Тунгусского метеорита до сих пор остается неразгаданной. Что упало и взорвалось в сибирской тайге летом 1908 года: крупный метеорит или ядро кометы? Или, как утверждают уфологи, потерпевший катастрофу космический корабль пришельцев?

Чтобы внести ясность, нужно найти частицы упавшего небесного тела. Эту задачу пытаются решить специалисты трех институтов СО РАН - ядерной физики, геологии и минералогии, биофизики и Государственного природного заповедника "Тунгусский".

Для поиска микрочастиц внеземного происхождения исследователи намерены использовать синхротронное излучение. С его помощью проведут анализ донных отложениях озера Заповедное. Оно довольно глубокое, и илистые отложения не перемешиваются, а оседают слоями, сохраняя информацию о событии вековой давности. И в слоях 1908-1910 годов исследователи обнаружили признаки следов космического вещества.

Четко выраженный светлый слой имеет повышенное содержание калия, титана, рубидия, иттрия и циркония, что говорит о связи с последствиями взрыва тунгусского космического тела.

- Набор элементов - индикаторов мы определили ранее, работая с образцами Челябинского и Сихотэ-Алинского метеоритов, - поясняет старший научный сотрудник Лаборатории литогеодинамики осадочных бассейнов ИГМ СО РАН Андрей Дарьин. - Следующий шаг предполагает поиск микрочастиц необычного элементного состава с использованием синхротронного излучения. Теперь мы знаем, где их искать, - если вещество внеземного происхождения есть на изучаемой территории, то оно будет сконцентрировано внутри слоя отложений 1908-1910 годов.

Как сообщил Андрей Дарьин, современные модели взрыва Тунгусского объекта говорят о том, что он произошел на высоте восьми-десяти километров. Взрывная волна, идущая из эпицентра вертикально вниз, буквально обрезала ветки деревьев, а вот стволы остались нетронутыми. Однако, распространившись в стороны, волна буквально уложила лес на территории двух тысяч квадратных километров.

- Деревья вывернуло с корнем, а уже весной следующего, 1909 года произошел смыв в озера образовавшегося при взрыве вещества, где оно и осело толстым слоем, - отметил ученый.