Новости

Популярная тренировка оказалась бесполезной для сжигания жира 07:31
Малкин набрал четыре очка в матче против "Оттавы" 07:20
Германия передаст России данные о советских военнопленных 07:18
Полиция Приморья вернула пенсионерке похищенную пять лет назад собаку 07:10
В Бурятии машина провалилась под лед, водитель погиб 06:59
Трамп выиграл первичные выборы республиканцев в ряде штатов США 06:41
Уральский вуз вошел в топ-300 университетов мира по гуманитарным наукам 06:32
Посетившая Италию женщина привезла COVID-19 в Сингапур и Новую Зеландию 06:10
Блумберг ответил на насмешки Трампа по поводу роста 06:07
В Приамурье состоится космический забег "Путь к звездам" 05:45
Трамп отдал свою квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом 05:34
Жителя Камчатки осудили за изнасилование дочери и падчерицы 05:31
Не менее 26 человек пострадали при взрыве на заводе в Южной Корее 05:27
Названо новое место проведения Франкфуртского автосалона 05:15
Побывавшие в портах Европы корабли ВМС США поместят на карантин 05:13
Названа наименее подверженная заражению COVID-19 категория людей 04:26
Морской десант ТОФ высадился на необорудованный берег 04:05
Мадуро призвал женщин Венесуэлы рожать по шесть детей 03:44
Число жертв торнадо в штате Теннесси увеличилось до 25 03:40
В Приморье из-за снегопада отменено 15 автобусных рейсов 03:35
В ЮНИСЕФ заявили о снижении числа нуждающихся детей в лагере "Рукбан" 03:25
Трамп: Въезд в США людей из Японии может быть ограничен из-за COVID-19 02:55
Предвыборный штаб Трампа подал в суд на The Washington Post за клевету 02:53
Способное достроить "Северный поток-2" судно приближается к Европе 02:45
Всемирный банк выделит 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом 02:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
04.03.2020 06:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Что взорвалось над Тунгуской в 1908 году?

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 47(8101)
Загадка Тунгусского метеорита до сих пор остается неразгаданной. Что упало и взорвалось в сибирской тайге летом 1908 года: крупный метеорит или ядро кометы? Или, как утверждают уфологи, потерпевший катастрофу космический корабль пришельцев?
Следы Тунгусской катастрофы заметны даже через сто лет. Фото: Виталий Безруких/ РИА Новости Следы Тунгусской катастрофы заметны даже через сто лет. Фото: Виталий Безруких/ РИА Новости
Следы Тунгусской катастрофы заметны даже через сто лет. Фото: Виталий Безруких/ РИА Новости

Чтобы внести ясность, нужно найти частицы упавшего небесного тела. Эту задачу пытаются решить специалисты трех институтов СО РАН - ядерной физики, геологии и минералогии, биофизики и Государственного природного заповедника "Тунгусский".

Фото: Артем Коротаев/ ТАСС
В челябинском метеорите нашли неизвестную форму углерода

Для поиска микрочастиц внеземного происхождения исследователи намерены использовать синхротронное излучение. С его помощью проведут анализ донных отложениях озера Заповедное. Оно довольно глубокое, и илистые отложения не перемешиваются, а оседают слоями, сохраняя информацию о событии вековой давности. И в слоях 1908-1910 годов исследователи обнаружили признаки следов космического вещества.

Четко выраженный светлый слой имеет повышенное содержание калия, титана, рубидия, иттрия и циркония, что говорит о связи с последствиями взрыва тунгусского космического тела.

- Набор элементов - индикаторов мы определили ранее, работая с образцами Челябинского и Сихотэ-Алинского метеоритов, - поясняет старший научный сотрудник Лаборатории литогеодинамики осадочных бассейнов ИГМ СО РАН Андрей Дарьин. - Следующий шаг предполагает поиск микрочастиц необычного элементного состава с использованием синхротронного излучения. Теперь мы знаем, где их искать, - если вещество внеземного происхождения есть на изучаемой территории, то оно будет сконцентрировано внутри слоя отложений 1908-1910 годов.

Как сообщил Андрей Дарьин, современные модели взрыва Тунгусского объекта говорят о том, что он произошел на высоте восьми-десяти километров. Взрывная волна, идущая из эпицентра вертикально вниз, буквально обрезала ветки деревьев, а вот стволы остались нетронутыми. Однако, распространившись в стороны, волна буквально уложила лес на территории двух тысяч квадратных километров.

- Деревья вывернуло с корнем, а уже весной следующего, 1909 года произошел смыв в озера образовавшегося при взрыве вещества, где оно и осело толстым слоем, - отметил ученый.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Названа наименее подверженная заражению COVID-19 категория людей
Германия передаст России данные о советских военнопленных
Посольство в ОАЭ: Россияне с подозрением на коронавирус пройдут новый тест
Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите "пятерки" СБ ООН
Способное достроить "Северный поток-2" судно приближается к Европе
Путь на уроки и домой для многих школьников превращается в полосу опасных препятствий
Как отличить коронавирус от гриппа