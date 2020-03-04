Чтобы внести ясность, нужно найти частицы упавшего небесного тела. Эту задачу пытаются решить специалисты трех институтов СО РАН - ядерной физики, геологии и минералогии, биофизики и Государственного природного заповедника "Тунгусский".
Для поиска микрочастиц внеземного происхождения исследователи намерены использовать синхротронное излучение. С его помощью проведут анализ донных отложениях озера Заповедное. Оно довольно глубокое, и илистые отложения не перемешиваются, а оседают слоями, сохраняя информацию о событии вековой давности. И в слоях 1908-1910 годов исследователи обнаружили признаки следов космического вещества.
Четко выраженный светлый слой имеет повышенное содержание калия, титана, рубидия, иттрия и циркония, что говорит о связи с последствиями взрыва тунгусского космического тела.
- Набор элементов - индикаторов мы определили ранее, работая с образцами Челябинского и Сихотэ-Алинского метеоритов, - поясняет старший научный сотрудник Лаборатории литогеодинамики осадочных бассейнов ИГМ СО РАН Андрей Дарьин. - Следующий шаг предполагает поиск микрочастиц необычного элементного состава с использованием синхротронного излучения. Теперь мы знаем, где их искать, - если вещество внеземного происхождения есть на изучаемой территории, то оно будет сконцентрировано внутри слоя отложений 1908-1910 годов.
Как сообщил Андрей Дарьин, современные модели взрыва Тунгусского объекта говорят о том, что он произошел на высоте восьми-десяти километров. Взрывная волна, идущая из эпицентра вертикально вниз, буквально обрезала ветки деревьев, а вот стволы остались нетронутыми. Однако, распространившись в стороны, волна буквально уложила лес на территории двух тысяч квадратных километров.
- Деревья вывернуло с корнем, а уже весной следующего, 1909 года произошел смыв в озера образовавшегося при взрыве вещества, где оно и осело толстым слоем, - отметил ученый.