Жители популярного у туристов села Аскат в Республике Алтай добиваются открытия Парка Победы. Еще в 1960-е здесь был установлен памятник землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. А в 2006 году по просьбе совета ветеранов был образован "Природно-исторический парк села Аскат".

В 1941 году в Аскат эвакуировали детский дом из города Борисполь Киевской области. Он был размещен на территории природного парка.

- Эта земля хранит память о детях войны и воинах-защитниках, погибших на полях сражений. Поэтому логично благоустроить территорию и создать здесь Парк Победы, - уверены жители Аската.

Однако вместо тенистых аллей вокруг памятной стелы появился двухметровый глухой забор - так, по словам республиканских чиновников, они исполняют требования "об антитеррористической защищенности".

Как рассказал житель села Эдуард Абрамов, забором огорожен участок, который является собственностью Республики Алтай. С 2014 года эта территория относится к учебно-тренировочной базе "Азимут", летом здесь отдыхают дети. Проблема в том, что в 2006 году исторический парк был образован, но документы на землю не оформлены.

- Детский лагерь находится в непосредственной близости к мемориалу, - поясняет Эдуард Абрамов. - Мы предлагаем разбить Парк Победы, но чиновники нас не слышат. Вместо того чтобы создать исторический парк, памятник огородили высоченным забором, а зачем это нужно - неясно.

Как рассказали "РГ" в министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, на базе ежегодно проводят лето около четырехсот воспитанников. А забор необходим для их безопасности.

- В течение всего календарного года Алтай посещает большое количество туристов, летом их поток заметно увеличивается. Согласно официальной статистике ГИБДД по Республике Алтай, до двух тысяч автомобилей в сутки, - сообщили в региональном ведомстве. - До установки ограждения местные жители и туристы использовали территорию как место "отдыха", после которого оставались горы мусора.

Кроме того, выяснилось, что отгородились в Аскате не только от туристов - но и от... террористов. Глава Чемальского района Александр Алисов, отвечая на запрос "РГ", подчеркнул, что территория учебно-тренировочной базы огорожена в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности. Каких-либо нарушений в этом районная прокуратура в ходе проверки не усмотрела.

По мнению чиновников, главное, что доступ к мемориалу полностью не перекрыт - огорожен лишь с трех сторон. А благоустроенный парк - это, мол, уже излишество.

- Наше поколение еще помнит ветеранов, мы слушали их рассказы о войне, знаем, какой ценой далась победа, - отмечает Эдуард Абрамов. - Мы хотим сохранить эту память, передать ее следующим поколениям. Так что парк, посвященный народному подвигу, нужен не только жителям села, но и детям, приезжающим к нам на отдых.

Местные жители считают, что лес охраняют "от террористов" только для того, чтобы в один прекрасный момент продать участок под очередную базу отдыха.