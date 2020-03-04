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04.03.2020 09:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Рейс Новосибирск - Москва вернулся в Толмачево из-за неисправности

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пассажирский авиалайнер, вылетевший ранним утром из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт Толмачево после срабатывания датчика неисправности.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, на борту находились 97 пассажиров и шесть членов экипажа.

Самолет Boeing 737-800 вылетел из Новосибирска в 6.40 по местному времени, почти сразу после набора высоты датчик в кабине пилотов сообщил о технической неисправности - отсутствии индикации, сигнализирующей об уборке стоек шасси. Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета и через час посадил лайнер.

Тем временем авиакомпания S7 предоставила резервный борт, и в 9.21 пассажиры благополучно вылетели в столицу.

Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь Компании Авиация Аэропорт Толмачево СФО Новосибирская область Новосибирск

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