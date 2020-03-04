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04.03.2020 12:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Самые большие зарплаты вахтовикам зафиксированы в Иркутске

Текст: Алексей Дуэль
Уезжать на работу за много километров от дома становится трендом российского рынка труда.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Число вакансий, предусматривающих такой тип занятости, за год выросло на 19 процентов. Такие данные приводятся в исследовании сайта Авито, которые были взяты за период с января 2019 года по январь 2020 года.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Причем работодатели готовы платить своим сотрудникам, приехавшим издалека, вполне серьезные деньги - в среднем по стране 65 тысяч рублей. Сами соискатели вахтовой работы согласны отправиться в путь и за меньшие деньги. В резюме в среднем указан доход в 53,8 тысячи рублей.

Чаще других профессий, вахтовым методом работают водители, охранники и разнорабочие. Вопреки стереотипам, их труд востребован не столько на Крайнем Севере, сколько во вполне цивилизованных местах. Максимальный спрос на вахтовиков есть в Москве (16 процентов всех вакансий), Петербурге и Уфе (по 2 процента).

При этом в столице средний предлагаемый заработок составляет 63,5 тысячи рублей, в городе на Неве - 62,9 тысячи рублей, а в Уфе - 71,3 тысячи рублей.

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Самое доходное место, куда можно отправиться на заработки - Иркутск (82 тысячи рублей в месяц в среднем), за ним идут Новосибирск (74 тысячи рублей) и Казань (73 тысячи рублей).

Чаще других уезжают на работу вдали от дома, как ни странно, москвичи (14 процентов от всех соискателей вахтовых вакансий), петербуржцы (2 процента) и жители Краснодара (2 процента). При этом 66 процентов соискателей живут в малых городах и поселках в самых разных регионах страны.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СФО Иркутская область Иркутск СФО Новосибирская область Новосибирск ПФО Татарстан Казань СЗФО Санкт-Петербург ПФО Башкортостан Уфа Рынок труда

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