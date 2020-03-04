Самые большие зарплаты вахтовикам зафиксированы в Иркутске

Уезжать на работу за много километров от дома становится трендом российского рынка труда.

Число вакансий, предусматривающих такой тип занятости, за год выросло на 19 процентов. Такие данные приводятся в исследовании сайта Авито, которые были взяты за период с января 2019 года по январь 2020 года.

Причем работодатели готовы платить своим сотрудникам, приехавшим издалека, вполне серьезные деньги - в среднем по стране 65 тысяч рублей. Сами соискатели вахтовой работы согласны отправиться в путь и за меньшие деньги. В резюме в среднем указан доход в 53,8 тысячи рублей.

Чаще других профессий, вахтовым методом работают водители, охранники и разнорабочие. Вопреки стереотипам, их труд востребован не столько на Крайнем Севере, сколько во вполне цивилизованных местах. Максимальный спрос на вахтовиков есть в Москве (16 процентов всех вакансий), Петербурге и Уфе (по 2 процента).

При этом в столице средний предлагаемый заработок составляет 63,5 тысячи рублей, в городе на Неве - 62,9 тысячи рублей, а в Уфе - 71,3 тысячи рублей.

Самое доходное место, куда можно отправиться на заработки - Иркутск (82 тысячи рублей в месяц в среднем), за ним идут Новосибирск (74 тысячи рублей) и Казань (73 тысячи рублей).

Чаще других уезжают на работу вдали от дома, как ни странно, москвичи (14 процентов от всех соискателей вахтовых вакансий), петербуржцы (2 процента) и жители Краснодара (2 процента). При этом 66 процентов соискателей живут в малых городах и поселках в самых разных регионах страны.