В редакцию "РГ" в Новосибирске с просьбой помочь обратилась жительница Подмосковья Наталья Костина.

В годы Великой Отечественной в Новосибирск были эвакуированы ее мама Татьяна (ей было двенадцать лет) и бабушка - Антонина Яковлевна Тарновская. Здесь они работали на заводе N 564, который был в срочном порядке создан на базе двух эвакуированных из Люберец и Таганрога предприятий и выпускал боеприпасы. На фото 1944 года, которое прислала в редакцию Наталья Костина, - коллектив военной приемки завода. Антонина Тарновская - справа, в шарфике в горошек.

Все эти годы снимок хранился в семейном архиве, но накануне 75-летия Победы Наталья Костина передала его в музей школы N 1 города Дзержинский Московской области. И здесь решили узнать, кто еще, кроме Тарновской, запечатлен на фото. "Помогите школьникам!" - просит Наталья.

Увы, помочь оказалось не так просто. Завод N564 - "Точмаш", а позже "Комета" - был окончательно ликвидирован в 2017 году, после длительной процедуры банкротства. В государственном архиве Новосибирской области, куда были переданы документы "Кометы", корреспонденту "РГ" сообщили, что помочь с установлением фамилий и должностей изображенных на фотоснимке людей не могут.

Дело в том, что документы сдаются на хранение в строгом соответствии с утвержденной номенклатурой. В госархиве хранятся, в частности, приказы по производственным вопросам, штатные расписания, бухгалтерские, профсоюзные, месткомовские отчеты. А всем, что касается работы военной приемки, заведовал так называемый "первый отдел" предприятия - такие документы засекречены и вообще не поступают на госхранение.

Контакт

Вся надежда на чудо и на вас, уважаемые читатели "РГ". Может быть, кто-то узнает на фото своих родственников. Просим сообщить об этом в редакцию по телефону: 8-903-935-65-07.