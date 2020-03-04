"Спартак" потерпел второе поражение в серии протии "Динамо"

"Динамо", ЦСКА, "Ак Барс" и "Сибирь" одержали вторые победы в своих сериях в плей-офф Кубка Гагарина.

В среду были сыграны вторые матчи в четырех сериях плей-офф Кубка Гагарина. В Москве встречались "Динамо" и "Спартак". Ансель Галимов вывел красно-белых вперед на 5-й минуте встречи. Динамовцы отыгрались на 28-й - отличился Вадим Шипачев. В самом начале третьего периода Патрик Херси снова вывел "Спартак" вперед, но удержать преимущество не удалось.

Шипачев снова сравнял счет, а на 59-й минуте Андре Петерссон впервые в матче вывел бело-голубых вперед. "Спартак" ринулся атаковать, но пропустил четвертый гол от Михаила Григорьева. Робин Ганзл успел отыграть одну шайбу, но уйти от поражения не удалось. "Динамо" выиграло" 4:3 и повело в серии 2-0.

"Автомобилист" на своей площадке принимал "Сибирь" и снова не смог забить. Судьбу матча решил точный бросок в овертайме Микаэля Руохомаа. "Автомобилист" проиграл оба домашних матча и отправляется в Новосибирск с надеждой размочить счет в серии.

"Ак Барс" выиграл и второй домашний матч в серии против "Нефтехимика". Встреча завершилась со счетом 5:1.

ЦСКА и во второй игре нанес поражение "Торпедо" - 3:0. Как и в предыдущих сериях и здесь счет стал 2-0.